

俗稱"老師府"的陳悅記祖宅建於1807年，1985年被認定是三級古蹟，本來有三對舉人石雕旗竿，迄今只剩全台僅存的一對。近年來，因為陳氏後人與北市府的官司訴訟，使得古蹟維修幾乎停滯，於1832年再增闢的公館廳因此殘破不堪，尤其一進、二進間的軒庭更有大片建築倒塌。



==陳悅記古宅後人 陳應宗==

全區要先殺蟲 殺白蟻

他只殺第一區(公媽廳)的白蟻

白蟻通通跑到旁邊來

本來好好的地方 都被白蟻咬蝕

==台北市文化局副局長 田瑋==

在明(今)年一月底

請他一定要把

修復再利用計畫送給文化局

也同意他們進行修復

不然我們可能會採取

（文資法)第28條的作為代為執行



文化局強調，文資法修法後，對管理不當的私有古蹟市府可以公權力介入，代為修繕後再依比例向古蹟所有人索取維護費用。



但身兼文史工作者的陳應宗及學者質疑，市府之前對公媽廳的修復沒有遵照原本的工法，完全走樣，如果再不趕緊重新建構調查報告進行原貌修復，照不當的古蹟管理維護計畫來施工只會造成更大的破壞。



==陳悅記古宅後人 陳應宗==

審議 你完全沒照歷史的原貌

修復也沒照舊的工法

好的東西都敲壞 丟掉

==台北教育大學文化創意產業經營學系 助理教授 蕭文杰==

憲法第166條

針對文化資產的保障

就是說國家有責任跟義務

要去做(古蹟)整體的維護

所以我們今天看到

陳悅記今天的狀況已經十多年了

都沒有做修護 任其頹敗

政府機關其實有很大的責任



陳家祖訓「數十年克勤克儉祖宗創業 第一等不仁不義兄弟爭田」，如今判決定讞，看來格外諷刺。



==陳悅記古宅後人 陳應宗==

這對對聯是向內的

是要給自己的子孫看的

這樣不好

放在這 提醒子孫



官司雖然贏了，但陳悅記祖宅的挑戰才正要開始，未來是否會由市府代管，還是由祭祀公業另籌費用修繕，由誰來主導修繕的規劃，恐怕才是古蹟能否修復的關鍵。



記者 許智偉 余榮宗 林國煌 台北報導



