台南廟會遶境沿途禁燃炮 限縮路權範圍公視 (2017-01-13 00:00)
整條街擺滿鞭炮，神轎一到鞭炮點燃，馬路上滿是煙霧，台南寺廟多，全年度宗教遶境活動不少，為了降低鞭炮的噪音及環境污染，民政局今年有新政策，要求所有廟會活動都不能在路上燃放鞭炮，還得提出交通維護以及垃圾清除計畫。
==台南市民政局長 陳宗彥==
第一個是交通維持計畫
第二個是環境清潔計畫
主管機關(還)會視這個
道路的寬度
來決定到底多少的路幅
是同意你在這次廟會活動
跟遶境活動來使用
民政局統計，全台南的廟宇1600多間，平均1年有40幾張罰單，是廟會活動違反消防及環保法規，為了推廣廟會活動優質化，才有新規定。但新政策上路，還是有信徒無法接受。
==信徒==
廟的東西 燒金紙 放鞭炮
是古早的傳統延續下來了
不可能都沒有啦
==台南新市永安宮主委 葉建池==
有部份(信徒)還是他會接受
但是比較年長一點的
有可能他的接受度
還要 還有待時間來考驗啦
民政局表示，上個月有寺廟節慶，完全沒放鞭炮照樣完成遶境活動，因此他們對新政策推動很樂觀，不過宗教團體認為，許多年長者對於既有的宗教儀式還是很堅持，想要讓全面施行，恐怕還有不小阻力。
記者 王柔婷 許政俊 台南報導
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