

整條街擺滿鞭炮，神轎一到鞭炮點燃，馬路上滿是煙霧，台南寺廟多，全年度宗教遶境活動不少，為了降低鞭炮的噪音及環境污染，民政局今年有新政策，要求所有廟會活動都不能在路上燃放鞭炮，還得提出交通維護以及垃圾清除計畫。



==台南市民政局長 陳宗彥==

第一個是交通維持計畫

第二個是環境清潔計畫

主管機關(還)會視這個

道路的寬度

來決定到底多少的路幅

是同意你在這次廟會活動

跟遶境活動來使用



民政局統計，全台南的廟宇1600多間，平均1年有40幾張罰單，是廟會活動違反消防及環保法規，為了推廣廟會活動優質化，才有新規定。但新政策上路，還是有信徒無法接受。



==信徒==

廟的東西 燒金紙 放鞭炮

是古早的傳統延續下來了

不可能都沒有啦

==台南新市永安宮主委 葉建池==

有部份(信徒)還是他會接受

但是比較年長一點的

有可能他的接受度

還要 還有待時間來考驗啦



民政局表示，上個月有寺廟節慶，完全沒放鞭炮照樣完成遶境活動，因此他們對新政策推動很樂觀，不過宗教團體認為，許多年長者對於既有的宗教儀式還是很堅持，想要讓全面施行，恐怕還有不小阻力。



記者 王柔婷 許政俊 台南報導





