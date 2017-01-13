

警方喬裝病患看診，曹姓密醫如同一般醫師程序問診，絲毫沒有異狀。



確認診所僱用密醫，警方再持搜索票上門，曹姓密醫坦承不諱。



高雄檢方接獲民眾檢舉，在六合夜市附近，某家家醫診所雇用密醫看診，每天從下午4點看診到晚間12點，雖然是自費診所，但鄰近鬧區、方便性高，附近居民說看診人數不少。



==民眾==

沒有健保去看 點滴打下去

打完就能夠去上班了

因為他的藥都放很強



根據檢警和衛生局調查，曹姓密醫畢業於高職藥學科，曾經在醫院擔任助手，他供稱該診所89歲鄭姓醫師知情，看診已長達14年，明顯違反醫師法。



==高雄市衛生局醫政科代理科長 張甫年==

曹姓男子因為他未具醫師資格

執行醫療業務

會違反醫師法28條規定

會處6個月以上

5年以下有期徒刑



而診所內身穿制服的女員工，同樣是高職畢業，不具護理師或藥師執照，卻幫忙打針和調配藥物，其餘兩名員工也沒有護理師資格，警方訊後將鄭姓老醫師和三名假護理師送辦，曹姓密醫10萬元交保，診所最重將面臨停業處分。



記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導



