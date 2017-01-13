高雄密醫行醫14年 假護理師打針配藥公視 (2017-01-13 00:00)
警方喬裝病患看診，曹姓密醫如同一般醫師程序問診，絲毫沒有異狀。
確認診所僱用密醫，警方再持搜索票上門，曹姓密醫坦承不諱。
高雄檢方接獲民眾檢舉，在六合夜市附近，某家家醫診所雇用密醫看診，每天從下午4點看診到晚間12點，雖然是自費診所，但鄰近鬧區、方便性高，附近居民說看診人數不少。
==民眾==
沒有健保去看 點滴打下去
打完就能夠去上班了
因為他的藥都放很強
根據檢警和衛生局調查，曹姓密醫畢業於高職藥學科，曾經在醫院擔任助手，他供稱該診所89歲鄭姓醫師知情，看診已長達14年，明顯違反醫師法。
==高雄市衛生局醫政科代理科長 張甫年==
曹姓男子因為他未具醫師資格
執行醫療業務
會違反醫師法28條規定
會處6個月以上
5年以下有期徒刑
而診所內身穿制服的女員工，同樣是高職畢業，不具護理師或藥師執照，卻幫忙打針和調配藥物，其餘兩名員工也沒有護理師資格，警方訊後將鄭姓老醫師和三名假護理師送辦，曹姓密醫10萬元交保，診所最重將面臨停業處分。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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