原能會核廢技術 可處理有毒集塵灰.汙泥公視 (2017-01-13 00:00)
過去原子能委員會核能研究所，致力研發高溫電漿，熔融處理低放射性核廢料的技術，但處理成本過高，改將這套技術，拿來處理毒性高的集塵灰與重金屬汙泥，可望減少體積，今天原能會正式將技術授權給業界，業者表示要拿來做成環保建材。
這一套高溫電漿熔融設備，操作溫度可達攝氏1600度高溫，將有害廢棄物送進處理，原能會核研所表示，最後會變成極為穩定的結晶物質，其中戴奧辛去除的破壞率接近百分百，對人體有害的重金屬可收集下來，有助於廢棄物的減汙與減容。
==原能會核研所副所長 林金福==
這個體積至少可以
減到四分之一以內
溶出的部分 我們有經過類似
譬如說用王水(強酸)
去處理這些等等 那個濾出率
都是達到法規的要求
經過多年研發，原能會核研所決定與業者合作，下午進行技術授權簽約儀式，業者表示將來主要處理含劇毒戴奧辛的集塵灰、以及無機性重金屬汙泥，而這些有害事業廢棄物，將搖身一變成建材。
==永續發展股份有限公司董事長 陳龍吉==
所有的汙染物質 就包含在裡面
完全不會有溶出來
這樣子的話 反而又可以變成
我們一個綠色建材的原料
過去原能會研發這套技術，是希望讓低放性核廢料縮小體積、也更穩定，但成本過高，難以繼續推動。現在拿來處理含劇毒戴奧辛跟重金屬的廢棄物，並做成建材，真的安全無虞嗎？業者強調電漿融熔後的物質有如鑽石般堅固、絕對沒問題，核研所則表示，理論上沒問題，但會進行更多檢測。
記者 林靜梅 彭耀祖 台北報導
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