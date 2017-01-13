















醫療行為到底能不能除罪化？立法院今天舉行公聽會，醫界人士代表希望將「醫療刑責合理化」，主張將現行醫療法第82條，改為有故意或重大過失者，才須負刑事責任，不過醫改團體認為，應先建立合理的醫糾鑑定制度，才是根本解決之道。2005年發生邱小妹醫療人球事件，邱小妹因延誤治療、而葬送寶貴生命，當時醫療行為是否除罪化的議題，就引發外界討論，因為很多外科醫師不敢貿然動刀救人，以免衍生醫療糾紛，因此醫界希望能修改醫療法第82條，讓醫療刑責合理化。==眼科醫師 吳欣席==當我劃刀下去的時候其實我就是在傷害這個人傷害一個病人的時候這法律上是核准我做的但是當我做的行為上面結果不如病患預期的時候他又回過頭來 說你傷害我了醫界人士認為，現行醫療法規定，醫事人員故意或過失導致病患死傷者，必須負刑事責任，應改為故意或重大過失者才必須負刑責，否則高風險的內外婦兒急診等專科、將無人願意投入；不過學界及醫改團體、卻有不同看法。==台大法律系教授 陳聰富==如果我們今天把它修法讓病患不要去走刑事訴訟直接走民事訴訟而走民事訴訟的過失認定是比較寬的 所以這時候病患就可以獲得更多的賠償==醫改會副執行長 朱顯光==不是單純的先修醫療法82條之一的去刑化而是能夠搭配說有一套合理的醫糾制度或是說有一套初步的鑑定讓民眾走刑事的時候能夠走得更順利由於外界意見分歧，因此立法院13號下午舉辦公聽會，等蒐集各方意見後，將由立委邱泰源提案修法，希望下個會期、能送衛環委員會進行審議，創造醫病雙贏的局面。記者 賴淑敏 邱福財 台北報導