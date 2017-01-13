















全國大專校長會議今天進入第二天，國立大學、私立大學在內的五個協進會發表聲明，向總統喊話，要把人才培育當成總統府層級議題來處理，教育部次長陳良基說，人才競爭是國際競賽，少子化和資源分配是共同課題，大學若做不到培育人才，該退就要退。蔡總統出訪，新政府上任後首次大專校長會議，由副總統陳建仁出席，陳建仁多次強調總統向大家問好，重視高教，並會代轉校長們的訴求。==國立科大校院協進會理事長 廖慶榮==政府所補助(技職校院)的經費只有一般大學的三分之二這個是已經幾十年的歷史我們也曾經在大學校長會議的場合提出建言可是始終沒有具體的改善五大協進會在陳建仁離去前，把共同聲明遞交陳建仁，他們向總統喊話，人才培育得拉高到總統府層級，私校更強調，應和公校有齊頭資源，如此一來，好的繼續，不好的退場。==私立科大校院協進會理事長 葛自祥==可能資產處理完畢 有一小部分我想像當中可能是一小部分拿出來當做一個誘因其他的部分就很快的歸政府地方 地方政府的教育主管機關去運用立專法，考量不同學校當初取得土地的不同，增加退場誘因，但教育部次長陳良基說，最重要的誘因，是看到人才被培養出來。==教育部次長 陳良基==比如說其他的資源因為取之於公眾 回之於公眾我想那就回歸本來社團或財團法人的規定（照原本的）對 對 對（這部分沒辦法鬆綁）我覺得那個不是教育部該做的事情陳良基挑明說，學校土地取之於公眾還之於公眾，鬆綁不該是教育部做的事，私立大學與私立科大協進會認為，再這樣下去，該退的就是不會退，問題依舊無解。記者林曉慧 沈志明 高雄報導。