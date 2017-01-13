















針對台大教授郭明良論文造假案，經歷兩個月的調查，台大校方剛剛公布了階段性調查結果，郭明良多篇論文有不同程度錯誤，與被撤稿的博士後研究員查詩婷，都明顯違反學術倫理，而共同作者、台大校長楊泮池是否違反學術倫理，還需進一步釐清。台大副校長郭大維表示，此案備受矚目，台大特別由國內外學者組成「特別委員會」進行調查，但目前仍待進一步釐清共同作者的責任，包括台大校長楊泮池也是調查對象，預計最快2個月到半年內完成調查結果，才能進行相關人員的懲處。