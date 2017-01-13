2016年各類自然災害致全國1432人死亡北京新浪網 (2017-01-13 21:41)
新華社北京１月１３日電（記者崔靜）民政部、國家減災辦１３日發佈的２０１６年全國自然災害基本情況顯示，２０１６年各類自然災害共造成全國近１．９億人次受災，１４３２人因災死亡，２７４人失蹤，直接經濟損失５０３２．９億元。
此外，各類自然災害共造成９１０．１萬人次緊急轉移安置，３５３．８萬人次需緊急生活救助；５２．１萬間房屋倒塌，３３４萬間不同程度損壞；農作物受災面積２６２２萬公頃，其中絕收２９０萬公頃。
總體來看，２０１６年災情與２０１５年相比明顯偏重，與「十二五」時期均值相比基本持平，因災死亡失蹤人口、直接經濟損失分別增加１１％、３１％，受災人口、倒塌房屋數量分別減少３９％、２４％。
分析顯示，２０１６年全國自然災害主要呈現六個特點：一是全國災情時空分佈不均，重大災害過程主要集中在６至７月，各地區災情差異較大；二是暴雨洪澇災害南北齊發，全國共出現５１次強降雨天氣過程，平均降雨量為１９５１年以來最多；三是極端強對流天氣頻發，全國共發生５９次大範圍強對流天氣過程，短時強降水、雷暴大風、冰雹、龍捲風等突發性強對流天氣為２０１０年以來最多；四是颱風登陸強度強、影響大，我國大陸地區共有８個颱風登陸，較常年的７個偏多１個；五是地震活動水平總體較弱；六是乾旱、低溫冷凍和雪災影響有限。
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