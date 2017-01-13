朱華：安徽省僑商聯合會是回皖創新創業僑商僑企的家北京新浪網 (2017-01-13 21:41)
中新網合肥1月13日電 (張強)安徽省僑商聯合會會員、僑商黃先生在皖投資期間遇到了糾紛，在了解到這一情況后，安徽省僑商聯合會主動為其尋找業內知名的律師，為其提供法律援助。
安徽省僑商聯合會會長朱華13日在合肥接受記者採訪時說，為僑服務是該會的宗旨。
朱華說，海外僑商回來投資興業，因為對當地投資環境的不熟悉，難免會遇到這樣或那樣的困擾。安徽省僑商聯合會一直致力於幫助在皖僑企破解「難題」，從根本上做好為僑服務工作。「安徽省僑商聯合會就是在皖投資興業僑商僑企的家」。
當日，安徽省僑商聯合會年會在合肥舉行。年會上，王禕被增補為該商會常務副會長，郭恆華、紀長群增補為副會長。
安徽金大地投資控股有限公司董事、副總經理王禕介紹，隨著國內經濟的不斷發展，海外僑商回國創業是明智之舉。「此次當選為安徽省僑商聯合會常務副會長，我將當好這個『聯絡員』，為會員企業把好脈、問好診、探好路。」
2016年，安徽省僑商聯合會組織會員參加安徽——中東歐合作機遇與展望對話會、成都第十六屆西部博覽會、南京香港法律論壇等活動，為僑商僑企尋求商機提供平台。
另外，2016年7月初，安徽宣城地區發生嚴重汛情，安徽省僑商聯合會為災區募集資金數十萬元人民幣。成立「裕和慈善服務中心及裕和慈善交通安全專項基金」。同月，安徽省僑商聯合會被中國僑聯、中國僑商聯合會授予「全國優秀僑商社會組織」稱號。
朱華介紹，2017年，安徽省僑商聯合會將關注國內外重大經貿、文化交流活動，圍繞國家「一帶一路」戰略，鼓勵企業走出去。關注安徽(合肥)僑夢苑建設，為有意向的會員企業進入僑夢苑做好服務工作。(完)
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