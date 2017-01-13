成都時尚書店受年輕人青睞北京新浪網 (2017-01-13 21:41)
年輕人正在書店選購圖書。 張浪 攝
1月13日下午，成都某大型商城的一家時尚書店各角落座無虛席，吸引著一些放寒假的學生、上班族等。隨著時代發展，傳統書店在市場中逐漸衰落，一些書店則力求創新，將一些個性化的創意生活體驗植入書店，這些書店則越來越多的受到年輕人青睞。
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