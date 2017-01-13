環渤海水域查處首例船舶違規使用高硫燃油案件北京新浪網 (2017-01-13 21:41)
中新網唐山1月13日電 (李茜 閆玲瓏 薛增彪)河北海事局13日透露，河北海事執法人員近日查處一起違反船舶排放控制區低硫燃油要求的船舶並立案調查，這是環渤海水域首例因使用不符合要求燃油被立案調查的案件。
近日，河北海事局執法人員對停靠在曹妃甸港的某輪實施船舶排放控制區專項檢查時，發現該輪在靠港前後沒有進行過換油操作，執法人員對該輪進一步檢查並抽取正在使用的油樣，送交檢驗部門進行檢測，檢測結果顯示其燃油含硫量不符合相關規定，海事執法人員對該輪進行立案調查並實施處罰。
按照《交通運輸部關於印發珠三角、長三角、環渤海(京津冀)水域船舶排放控制區實施方案的通知》(交海發[2015]177號)的要求，自2017年1月1日起，環渤海水域船舶排放控制區正式實施。
河北海事局自1日起開展為期三個月的船舶排放控制區專項檢查活動，重點對靠港船舶換用低硫燃油以及使用替代措施的監督檢查，嚴肅處理違規違法行為。此外，該局結合轄區供油單位的備案信息，加強供受油作業的現場監督檢查，確保作業雙方落實安全和防治污染要求。同時，加強同轄區質檢、工商等部門的聯繫，聯合把好油品供應質量關。
為此，河北海事局和河北省交通運輸廳聯合編製了《河北省船舶排放控制區實施方案》，為船舶排放控制區的順利實施奠定基礎。
據悉，排放控制區覆蓋珠三角地區、長三角地區以及環渤海(京津冀)地區。其中，天津港、秦皇島港、唐山港、黃驊港等11個港口區域為核心港口區域。船舶排放控制區的設立，將改善中國沿海和沿河區域特別是港口城市的環境空氣質量，併為控制船舶大氣污染奠定基礎。(完)
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