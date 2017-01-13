變廢為寶 核研院技轉高溫電漿熔融技術中央社 (2017-01-13 21:50)
原能會核研所和永發公司13日進行高溫電漿熔融爐應用處理的技轉簽約儀式，未來廢棄物處理可更減容、減量，且還可再製為像是環保磚等綠建材，可望搶攻一般磚業的1成市佔率。中央社記者黃麗芸攝 106年1月13日
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