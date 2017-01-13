（中央社雪梨13日綜合外電報導）盧森堡網球好手穆勒今天在雪梨國際網賽（Sydney International）以6比3、7比6（8/6）扳倒塞爾維亞名將楚易基，闖進決賽，也讓楚易基尋求3連冠夢碎。



連2年止步4強後，穆勒（Gilles Muller）今年終於再上一層樓，決賽將迎戰英國對手伊凡斯（Daniel Evans）。



穆勒此戰勝出也斷絕了第3種子楚易基（Viktor Troicki）尋求連3冠雄圖，上回達成這項紀錄的是澳洲好手布隆威契（John Bromwich）。（譯者：中央社蔡佳伶）1060113