（中央社記者黃麗芸台北13日電）原能會核研所和永發公司進行高溫電漿熔融爐應用處理的技轉簽約儀式，未來廢棄物處理可更減容、減量，且還可再製為環保磚等綠建材，可望搶攻一般磚業的1成市佔率。



行政院原子能委員會今天舉行「高溫電漿熔融爐的焚化灰渣電漿熔融處理技術」技術授權簽約儀式暨記者會，由核能研究所副所長林金福及永續發展股份有限公司董事長陳龍吉代表簽約，共同合作推展高溫電漿熔融處理技術應用於改善廢棄物處理的環保問題。



原能會指出，根據環保署統計，民國103年的國內一般事業廢棄物達390萬噸（污泥佔160萬噸）、有害事業廢棄物則為130萬噸，經現有技術處理後的固體殘渣，除直接掩埋外，有害部份仍須再經水泥固化才能掩埋，體積反而倍增。



不過，由於國內掩埋場土地取得不易，加上考量環境永續和公害防治等議題，此並非長久之計。



原能會副主委蔡慧敏說明，高溫電漿熔融是先進環保技術，特點是爐內高溫可高達攝氏1600度，經過電漿熔融後的固體廢棄物體積（電漿熔岩體），相較傳統焚化爐水泥固化後的體積要小4倍以上，同時可防止有害重金屬溶出，為極佳的環保技術。



她指出，核研所早期是為因應核廢料處理，投入電漿熔融技術長達超過20年，自主研發、設計建造國內首座用來處理焚化飛灰的電漿熔融爐，如今將此技術應用推廣在國內有害廢棄物處理上，可協助解決民生環保問題。



林金福也指出，高溫電漿可裂解有害化學物質，針對雜項態廢棄物可將其變成熔融態，隨後即可將危險因子固化在其內，對環境永續幫助相當重要，「面對世界各地環保法規越趨嚴苛的情況下，將越突顯這項技術的價值」。



「固體廢棄物處理也涉及循環經濟問題」，陳龍吉說，不論是污水處理廠或其他產業，都要面對最終端的污泥處理問題，以往透過利用水泥固化處理，卻衍生出廢棄物體積龐大且有毒性物質溶出的問題，若要掩埋又佔很大體積量；還有焚燒過程最後端的飛灰集塵後，其內所含戴奧辛等有毒物質如何安全化、無害化，都令人傷透腦筋。



永發公司技術長鄭仙仁表示，未來透過高溫電漿熔融處理後，不但廢棄物的減量及減容比顯著，且電漿熔岩具無害性可再作為環保綠建材，應用在環保透水磚或柏油瀝青路面使用，預計一、兩年後即可發表「變廢為寶」成果，可望搶下一般磚業的10%市佔率。1060113