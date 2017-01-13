1月13日，CBA第二十七輪開戰，八一隊坐鎮主場迎戰江蘇隊。四節戰畢，江蘇隊客場以80-70戰勝了八一隊。

數據方面，八一隊韓碩16分6板6助，雷蒙12分，鄒雨宸20分12板。江蘇隊易立16分7板，李原宇15分16板，布魯克斯22分9板。

首節比賽，布魯克斯突破上籃命中，李原宇快速反擊上籃得分，柳偉籃下打進2+1，韓碩弧頂三分出手命中，李原宇上籃命中，布魯克斯借掩護三分再中，韓碩突破上籃打進，易立突破上籃打進2+1，江蘇隊以24-12領先八一隊結束第一節。

第二節比賽，張祖銘三分命中，許鍾豪低位強打命中，鄒雨宸跳投打進，劉航初右側三分命中，付豪三分命中，八一隊打出14-0小高潮反超比分。劉煒反身上籃命中，布魯克斯拋投得手，付豪三分命中。八一隊以38-32領先江蘇隊結束上半場。

易邊再戰，布魯克斯後仰跳投得分，易立連續上籃得分，八一叫停。暫停回來，韓碩利用江蘇隊失誤上籃打進，曹飛命中三分，韓碩上籃得手，鄒雨宸籃下對抗后打進，布魯克斯突破上籃沒中但李原宇補籃命中，八一隊以50-48領先江蘇隊進入最後一節。

最後一節，布魯克斯命中三分，常林底線三分也中，江蘇反超比分。阿爾蘭斯突破上籃打進，易立搶斷後一條龍上籃命中，八一暫停。暫停回來，常林左翼接球三分再中，鄒雨宸強打也中，易立突破打板命中2+1，阿爾斯蘭連續命中三分，布魯克斯也用一記三分還以顏色，李原宇扣籃得手。末節江蘇隊一波流將比分拉開，最終在客場以80-70逆轉戰勝八一隊。

下一輪八一隊將遠赴客場挑戰廣州隊，江蘇隊也將回到主場迎戰山東隊。

雙方首發：

八一隊：韓碩、付豪、雷蒙、張祖銘、鄒雨辰

江蘇隊：布魯克斯、易立、柳偉、曹飛、李原宇

（浩瀚森林）