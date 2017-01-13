日期:1月13日，CBA聯賽第27輪全面開戰，福建隊（8勝19負）坐鎮主場迎來了吉林隊（11勝16負）的挑戰，最終福建隊以110-106取得勝利的同時也避免了三連敗，而客隊吉林則遭遇兩連敗。

數據方面，福建隊小外援拜克斯得到30分7籃板13助攻，大外援希克森得到14分15籃板，國內球員中，王哲林23分8籃板，趙泰隆22分2籃板，黃毅超11分。吉林隊小外援布朗得到32分5籃板4助攻，卡姆拉尼得到2分5籃板，大外援托馬斯得到31分8籃板4助攻，國內球員中，張彪15分，鍾誠8分4籃板，崔晉銘7分。

首節上來，福建隊先聲奪人，從內線打起，王哲林和拜克斯接連得分，而吉林這邊一時應對不及分差被逐漸拉開到兩位數，首節結束時，福建隊以36-26領先。

進入次節之後，吉林隊外援組合托馬斯和布朗聯手發力將比分追上，關鍵時刻，又是王哲林在內線取分，幫助主隊穩住了局勢。雙方在後半節展開對攻，隨著黃毅超的三分命中，福建隊在半場結束時繼續以67-59領先對手。

易邊再戰，吉林隊突然加強了防守強度，多次利用防守反擊得分，一波7-2，他們縮小了分差。福建隊迅速給出回應，趙泰隆和希克森率隊打出10-2的高潮把分差拉回到10分左右。但吉林隊沒有放棄，頑強地在第三節結束時將比分追成80-82。

最後的末節比賽，王哲林和拜克斯一內一外突然發力，主隊打出一波11-2。雖然靠著托馬斯在進攻端的出色表現吉林隊沒有讓分差繼續擴大，但還是不能逆轉局勢，隨著郭磊兩罰全中，比賽失去懸念，最終，福建隊以110-106取勝。

CBA下一輪，福建隊將繼續主場迎戰遼寧隊，而吉林隊將回到主場迎戰四川品勝隊。

吉林首發：托馬斯、張彪、金明、柴長易、崔晉銘

福建首發：拜克斯、王哲林、趙泰隆、陳林堅、郭磊

（尋高）