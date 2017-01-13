日期:1月13日，2016-17賽季CBA聯賽第27輪，新疆隊坐鎮主場紅山體育館迎戰廣東隊。易建聯因傷缺陣，亞當斯爆砍37分，周琦22分，最終新疆以129-109大勝廣東，取得5連勝的同時也將自己的排名升至聯盟第二。廣東則遭遇兩連敗。

兩隊歷史上共交手51次，新疆男籃以13勝38負的戰績處於下風。過去3個賽季，新疆都在主場擊敗了廣東。

比賽開始，趙睿先後飈中兩記三分，廣東反客為主打了一個13-5的攻勢領先新疆。西熱力江三分命中，新疆經過開局的慢熱后逐漸進入比賽狀態，反觀廣東則開始陷入得分荒，布萊切率領新疆回敬一個12-0的進攻高潮后將比分反超至20-17。廣東節末失誤不斷，新疆抓住機會再度連續得分，首節結束新疆28-22領先廣東。

次節，新疆繼續擴大領先優勢，球隊打出一波15-9的攻勢后一度領先對手12分。廣東這邊展開奮力反擊，斯隆發飆里突外投率隊多點開花回敬一波17-8的攻勢后將差距縮小到2分。亞當斯繼續三分手感冰涼，半場結束新疆54-52領先廣東2分。

下半場，新疆這邊發力，全隊打出一波10-5的攻勢后重新將分差擴大到7分。廣東在斯隆和布澤爾的帶領下繼續竭力追分，布澤爾上籃命中后幫助球隊再次將分差縮小到2分。亞當斯節末開始復甦，幾度利用犀利得分突破幫助新疆再次拉開差距，三節結束，新疆89-83領先廣東。

末節，亞當斯終於停止浪投，新疆在其穿針引線下打出一波13-3的攻勢后一舉將分差拉開到16分。廣東這邊火氣有點大，斯隆、楊金蒙、任駿飛先後被吹違體犯規。雖然周鵬之後連得5分一度將比分追至99-115，但此時新疆的攻勢漸起，隨著時間的逝去，勝負基本失去懸念，雙方還剩2分多鍾時均派出全華班，最終新疆以129-109大勝廣東。

下一場比賽，新疆繼續主場迎戰深圳，而廣東則回到主場迎戰青島。

雙方首發：

新疆：布拉徹 可蘭白克 周琦 西熱力江 王子瑞

廣東：周鵬 趙睿 斯隆 任駿飛 董瀚麟

（小魚）