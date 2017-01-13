？？？？13日是2017年春運第一天，中石化「情暖驛站，滿愛回家」大型公益活動在佛山龍山加油站啟動。 王華 攝

中新網廣州1月13日電 (王華 陳玉琪)13日是2017年春運第一天，中石化「情暖驛站，滿愛回家」大型公益活動在佛山龍山加油站啟動。活動為一萬名騎行返鄉的務工人員免費加油，同時將為超過600萬春運返鄉車主提供「1+10+X」免費服務。

據了解，今年春運期間，廣東、廣西238座中石化加油站，為春運返鄉車主提供「1+10+X」免費服務：「1」指：春運途中老人、兒童、孕婦等特殊群體，在加油站設置專門休息室；「10」指應急藥品、熱水、熱食、充電器、暖手寶、簡易維修工具、便民油桶、食品加熱設備、休息椅、道路指引等10項基礎服務；「X」指部分驛站根據實際情況推出的特色服務，如司機沖涼房或休息室、免費代換摩托車機油等。

「情暖驛站」活動自2013年啟動，至今已是第五年。今年中國石化還攜手粵運交通，新增免費的愛心大巴。

中國石化廣東石油分公司總經理陳成敏表示：往年活動中，看到許多老人、孩子甚至孕婦也坐在摩托車上，迎風頂雨、穿州過省地回家，非常不安全。免費愛心大巴主要開往廣西梧州、貴港、柳州、桂林、北海等15個市縣，乘車人員主要是前期公開報名的老、幼、孕以及佛山市廣西商會定向徵集的家庭經濟困難人員。

作為外來務工人員大省，返鄉「摩騎」已成為廣東特有的春運現象，每年都有超過40萬打工者帶著妻兒，騎行上百甚至上千公里，從廣東返回廣西、湖南、江西、貴州等地過年。

覃先生來自廣西玉林，自上世紀90年代末來到廣東打工后，每逢春節他便是騎行回家，需要連續12小時頂風騎行超過300公里的路程，他表示，免費加油的活動讓自己「能省下至少一半油費。」

往年春節，來自廣西桂林的張傳旺都是騎摩托車回家。超過400公里的路程，慢則需要超過10個小時，快也要8個小時。今年，通過電話報名的方式，張先生坐上了愛心大巴，他表示：「大巴回去方便了很多，希望這樣的活動年年辦。」(完)