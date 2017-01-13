中新網深圳1月13日電 (記者 鄭小紅)深圳市六屆人大三次會議13日開幕。廣東省委常委、深圳市委書記、市長許勤在作政府工作報告時，提出2017年起深圳將實施「十大行動計劃」。

許勤說，「十大行動計劃」包括布局十大重大科技基礎設施；設立十大基礎研究機構；組建十大諾貝爾獎科學家實驗室；實施十大重大科技產業專項；打造十大海外創新中心；建設十大製造業創新中心；規劃建設十大未來產業集聚區；搭建十大生產性服務業公共服務平台；打造十大「雙創」示範基地；推進十大人才工程。

根據報告，2017年深圳生產總值預計增長8.5%左右，居民人均收入與經濟增長基本同步，城鎮居民登記失業率控制在3%以內，居民消費價格漲幅3%左右。

今年深圳將加大對實體經濟支持力度，年度投資950億元人民幣(下同)，全年為企業減負超過1350億元；全年基礎設施投資超1100億元，其中社會投資佔比超五成；全年超八成政府投資將投向原特區外及特區一體化項目。

報告還特別提到要以香港回歸20周年為契機全方位加強與香港多領域合作，謀划啟動一批重大合作項目，加快落馬洲河套地區深港合作開發，推進蓮塘/香園圍口岸、深圳河四期治理等重點項目建設，推動皇崗、沙頭角口岸重建和深圳灣口岸改造等。(完)