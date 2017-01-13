長沙黃花國際機場預計春運旅客吞吐量達252萬人次北京新浪網 (2017-01-13 21:16)
孩子們演奏《花兒與少年》等樂曲 。
紅網長沙1月13日訊（通訊員 寇冠喬 時刻新聞記者 潘錦）1月13日，春運首日，長沙黃花國際機場T2航站樓內暖意融融、歡笑不斷。40名手持小提琴的青少年匯聚一起，為旅客演奏《新春樂》和《花兒與少年》等樂曲。春運期間，該機場預計旅客吞吐量達到252萬人次。
「孩子們在春運期間為出行旅客演奏樂器，是一種文化傳遞。」一位準備登機前往三亞的旅客告訴記者，他有點被感動了，這喚起了他很多美好的記憶。
1月13日，長沙黃花國際機場飛機運輸起降超490架次，進出港客流達到6.4萬人次，同比2016年春運第一天增加近20%。
為保障旅客順暢出行，長沙黃花國際機場做好了應對冰凍雨雪等不正常天氣的準備，給特殊旅客專門開通了「綠色通道」（安檢8號通道），還為其提供導行、提包、叫車等溫馨服務。
長沙黃花國際機場96777客服中心還設立了投訴專席和「愛心應急服務驛站」，確保第一時間幫助旅客解決旅途困擾。
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