堅持全媒體發力 湖南湘江新區召開新年宣傳工作會議北京新浪網 (2017-01-13 21:16)
紅網長沙1月13日訊（時刻新聞記者 盧楊屾）今日下午，湖南湘江新區黨政綜合部部長唐志遠主持召開2017年新區宣傳思想工作碰頭會。會上，新區各部門（單位）、委屬公司、紅網、湘江早報宣傳工作負責人進行了深入交流。
唐志遠對新區2016年的宣傳工作表示肯定。同時他指出，2017年新區宣傳工作要「四擴、四謀」，要樹立新思想，結合實際，對新區的主線宣傳工作進行梳理；要歸口管理，上下聯動，加強業務培訓，建立通訊員制度，做到季度、半年、年度總結，使工作要更接地氣，更有生命力；要整合資源，擴大宣傳，利用好新區全媒體宣傳體系，真正講好新區故事。
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