春運首日長三角鐵路預計發送旅客170萬人次北京新浪網 (2017-01-13 21:17)
中青在線上海1月13日電(胡曉煒 中國青年報·中青在線記者 周凱)今天，2017年春運正式拉開帷幕，由於恰逢周末，春運客流與周末客流交織疊加，位於長三角地區的上海鐵路局迎來春運首波大客流，今天該局預計發送旅客170萬人次，相比去年同期增加18%。另外，由於各大院校陸續開始放假，明后兩天，返家、出遊的學生客流將會明顯增加。
據了解，針對日益增加的出行客流，今天，上海鐵路局加開雲貴、川渝、兩湖、江西、西北、安徽等多個方向旅客列車共計109列。長途直通熱門方向除「雲貴川渝」以外，江西、中原、兩湖方向的客流也將啟動，管內短途客流則以通勤客流為主，不過較前幾日相比增幅明顯。
截至今天上午8時上海鐵路局的售票情況看，明后兩日，長途直通方向去往京津、福廈、廣深方向還有車票剩餘；雲貴、川渝等方向車票較為緊張；江西、兩湖、中原方向部分車次車票有少量剩餘；其他管內短途方向除個別時段車次車票較為緊張外，其他時段均有車票可售。
作為節前重點地區，上海的三大火車站也將迎來春運首波旅客，據預測，上海直屬站今日預計發送旅客31萬人，其中上海虹橋站17萬人、上海站9萬人、上海南站5萬人。
鐵路部門提醒，已經取票且出行日期臨近的旅客務必看清票面信息，莫因走錯車站、看錯時間而誤車。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ASSARI】房間組三件 皮片+6抽屜床架+3M三線獨立筒(雙大6
- 【eyah宜雅】LV系列棉織帶透氣網布炭化麻將蓆(單人加大3.5×
- 【BURBERRY】經典mini bee系列小牛皮拉鍊手提/斜背包(展示
- 【防潮家】72公升電子防潮箱(FD-70C/快速到貨)
- 【巴麗維亞】愛戀空間(雙人100%天絲TENCEL六件式兩用被床罩
- BURBERRY ORCHARD HORSEFERRY雙槓格紋兩用保齡球包(卡其葡
- CHANEL BOY系列小香造型金屬復古銀釦壓邊小牛皮暗釦長夾(黑
- SKECHERS (女) 健走系列 GO STEP - 14225GYAQ
- 【A-LUXE 亞立詩】鉑金情侶結婚戒指-女戒
- Nike Air Pegasus 89 EGD 男鞋
男子在網吧連續上網近18小時 引發猝死【北京新浪網】
美國男子帶30萬枚硬幣交稅 工作人員花7小時清點【北京新浪網】
植入《鬼怪》關注度飆升 攜程App成韓國人首選【北京新浪網】
熊貓寶寶不慎摔跤 摔成了「世界最佳照片」(圖)【北京新浪網】
資本外流，壓倒中國房價的最後一根稻草【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》