中青在線上海1月13日電(胡曉煒 中國青年報·中青在線記者 周凱)今天，2017年春運正式拉開帷幕，由於恰逢周末，春運客流與周末客流交織疊加，位於長三角地區的上海鐵路局迎來春運首波大客流，今天該局預計發送旅客170萬人次，相比去年同期增加18%。另外，由於各大院校陸續開始放假，明后兩天，返家、出遊的學生客流將會明顯增加。

據了解，針對日益增加的出行客流，今天，上海鐵路局加開雲貴、川渝、兩湖、江西、西北、安徽等多個方向旅客列車共計109列。長途直通熱門方向除「雲貴川渝」以外，江西、中原、兩湖方向的客流也將啟動，管內短途客流則以通勤客流為主，不過較前幾日相比增幅明顯。

截至今天上午8時上海鐵路局的售票情況看，明后兩日，長途直通方向去往京津、福廈、廣深方向還有車票剩餘；雲貴、川渝等方向車票較為緊張；江西、兩湖、中原方向部分車次車票有少量剩餘；其他管內短途方向除個別時段車次車票較為緊張外，其他時段均有車票可售。

作為節前重點地區，上海的三大火車站也將迎來春運首波旅客，據預測，上海直屬站今日預計發送旅客31萬人，其中上海虹橋站17萬人、上海站9萬人、上海南站5萬人。

鐵路部門提醒，已經取票且出行日期臨近的旅客務必看清票面信息，莫因走錯車站、看錯時間而誤車。