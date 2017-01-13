中青在線廣州1月13日電(羅志娟 孫志彬 祁旭敏 邢紅麗 中國青年報·中青在線記者林潔) 今天是春運首日，白雲機場計劃出港航班658班、進港航班657班，共計1315班，同比去年春運首日增加航班117班。今天最早的航班是CZ3477，從廣州飛往林芝，於清晨06:21起飛。全國各地機場天氣，除了杭州、昆明短時有霧以外，總體天氣情況良好，白雲機場航班運行平穩有序，迎來春運首個「開門紅」。

春運首日天氣給力，旅客搭乘航班順暢出行。據了解，白雲機場今天白天陰天有小雨,偏北風3到5米每秒，能見度6公里以上，下雨時能見度2至4公里，溫度11至14攝氏度。全國各地機場天氣，除了杭州、昆明短時有霧以外，總體天氣情況良好，白雲機場航班運行平穩有序。今天最早的航班是CZ3477，從廣州飛往林芝，於清晨06:21起飛。

記者了解到，為了應對早上客流高峰，白雲機場安檢在春運首日加派人手、提前上崗，在凌晨3點A區就開通了3條通道，凌晨4點B區開通了3條通道，較好地疏導了早上的客流。在最高峰的早上7點前，旅客排長隊現象時間不長，而且有些趕時間的旅客，經引導通過「晚到安檢通道」后，都能趕上飛機。

據統計，截至中午16時，今天A、B安檢區(國內)共驗放出港旅客53140人次，比昨天同期增加2079人次，增幅明顯。春運期間，安檢會在高峰期開通全部65條通道，同時優化「男性通道」、「女性通道」、「晚到旅客通道」、「特殊旅客通道」等特色通道配置，加強候檢區秩序維護和宣傳指引， 並視情況靈活採取直線型或「蛇」型排隊法，快速驗放旅客。

值機服務方面，白雲機場在值機櫃檯開設「愛心值機專櫃」，為65周歲以上的老人及12周歲以下的兒童等特需旅客提供優先辦理服務；在15號門綜合值班主任櫃檯常備輪椅，方便殘疾旅客和行走不便的旅客，併購置了兒童讀物、玩具等，為無陪兒童、老人等旅客提供暖心關愛。針對客流高峰，在登機口候機區設置了「流動服務崗」，負責協助登機口尋找未登機旅客、分流登機區域旅客及解答旅客的詢問。同時增加人工廣播次數，以提醒旅客避免誤機。航站樓內16套自助登機系統通道與全部人工登機通道同時啟用，有效加快旅客登機速度，減少旅客等候時間。

「廣州過年,花城看花」是今年廣州春運的主旋律，白雲機場迎來不少外地客流。倍受外界關注的白雲機場「地面交通優化」，自今年1月1日實施以來已經第13天。記者在現場看到，A、B到達區交通秩序良好，特別是原來社會車輛接客通道內車輛亂停放、高峰期擁堵的情況已經得到有效改善。經過一段時間的引導，不少車主都主動將車停到P1、P4或P5 停車場，採取「人找車」而不是「車等人」的方式出行。而需要進入A、B到達區接客的車輛，經過緩衝區或「紅叉綠箭」控制車流，進入通道后能夠按車位停放，使得到達區整齊有序、旅客上車更舒適便捷。現場工作人員表示，在實施過程中，仍發現個別車輛在機場周邊違停或在通道內不按位停車，甚至誘導旅客翻越護欄危險上車。(完)