中青在線上海1月13日電(林榮貴 中國青年報·中青在線記者 周凱) 今天是2017年全國春運的第一天，長三角地區各火車站學生流、民工流、探親流「三流疊加」，往返旅客川流不息。當天，上海鐵路公安局6000多名鐵路民警吹響了「春運安保」的集結號，傾力護航旅客平安回家。

今天上午，上海鐵路警方在上海南站舉辦「平安回家路、鐵警伴您行」安全防範宣傳活動，通過防盜防騙展板宣傳、危險品的實物講解、假票識別的技巧、安全出行的常識，特別是防盜真人示範、與旅客情景模擬互動，以及民警才藝表演等形式多樣的互動交流，大力營造「平安春運、有序春運、溫馨春運」的和諧氛圍。

當日上午9時許，在上海南站候車大廳北進口處，一排長桌上擺放了一組各種形狀的液體罐頭、刀具、打火機等物品，吸引了許多旅客圍觀。安檢民警通過展示部分實物，向旅客宣講哪些物品是危險品和限帶品，為什麼這些物品嚴禁攜帶進站上車。去年12月以來，上海鐵路警方已查處各類危險物品6.5萬起，其中煙花爆竹3336響、化工品4515.8千克、管制刀具1562把。

「小偷最喜歡偷用耳機聽音樂的旅客、旅客疏忽大意時最容易被盜、千萬不要將手機輕易借給陌生人使用……」在8塊貼滿圖片的大型展板前，反扒民警一邊向旅客宣傳防盜防騙知識，一邊開展現場防盜模擬實驗，引得過往旅客駐足觀看。根據真實案件進行模擬的情景再現，以此提醒旅客在人多擁擠的公共場所，如何保護好自己的財物。

另一組民警通過二胡演奏、小品、才藝表演、有獎問答等方式與旅客互動，同時有書法特長的工作人員為旅客書寫春聯送上祝福，現場近200名旅客參與互動與交流，既提高了旅客安全意識，又營造了暖意融融的溫馨春運氛圍。

據悉，今天舉行的「平安回家路、鐵警伴您行」安全防範宣傳活動，是鐵路警方全力做好春運安保工作的一個組成部分。據鐵路警方介紹，為應對春運期間可能發生的極端大客流，鐵路警方將在售票處、自助取票點、候車室等重點部署安保力量，並設置高層崗哨和電子客流觀測儀，落實民警加強瞭望，時刻掌握購票客流變化和治安動態。一旦發現大量人員湧入，將及時採取限流措施，防止擁擠引發旅客傷亡事故。同時，積極協助鐵路客運部門，在實名制驗證口、安檢口、檢票口、地道口、電梯口等關鍵部位部署值勤力量和志願者，做好進站旅客的引導、疏導工作，確保旅客有序乘降。

鐵路警方表示，將最大限度地把警力擺在面上，通過採取視頻巡邏、步兵巡邏、警犬巡邏、警車巡邏和定點卡控相結合的方式，加強站區安全防範，增強威懾力，嚴厲打擊倒票、詐騙、盜竊等違法犯罪活動。鐵路警方還將主動與地方公安加強協作配合，開展聯合武裝巡邏，提高安全防範等級，強化反恐防暴措施，切實築牢春運安保屏障。