中青在線廣州1月13日電(南宣 中國青年報·中青在線記者林潔) 今天是2017年春運首日。記者從南航獲悉，今天預計運輸旅客將超25萬人次。其中廣州進、出港航班610餘班，進、出港旅客8.7萬人次，同比去年增長14.6%。

早晨7時，機場高速的車輛已較平時明顯增多。在白雲機場辦理值機手續和候機的旅客也有所增加，尤其是國際方向的旅客明顯變多。在短短10分鐘內，就有兩個旅行團人員辦理值機手續，均為出國旅遊。現場有身著紅馬甲的南航青年志願者為旅客提供即時問詢、導乘、辦理自助值機等服務。

南航地服部工作人員馮加艷介紹，從13日開始南航早班的國內值機櫃檯開放時間已從平時的5時提前至4時，並且所有值機櫃檯全部開放，提高為旅客值機服務能力，協助旅客儘快成行。國際航班值機櫃檯開放時間為05:30。

據南航統計，今天，南航廣州國內出港航班220餘班，出港旅客超3萬人次，同比去年增長4.26%；國際出港航班86班，出港旅客超1.4萬人次，同比去年增長32.24%；中轉旅客10700餘人次，同比去年增長30.81%。

當天航班出港客座率較高的是南充、三亞、海口、貴陽、馬尼拉、曼谷、首爾等地航班；當天航班進港客座率較高的是武漢、重慶、南京首爾、迪拜、洛杉磯等地航班。

安排增班 滿足旅客出行需求

為滿足旅客的出行需要，南航在1月19日計劃增加航班130餘班，20日和21日也計劃增加航班，增班主要集中在廣州往返長沙、武漢、海口，深圳往返重慶、武漢、長沙，以及烏魯木齊往返福州、溫州、蘭州、曼谷等航線。

廣州方面，節前廣州至張家界、常德、宜昌等地的航線所余座位不多，其他航線折則有較多折扣選擇。從2月1日大年初五開始，廣州出發的航班數量將增加至日均240班以上，以滿足返程客源需求，且多條航線都有優惠價格。國際方面，節中澳洲、紐西蘭機票比較緊俏，目前僅剩少量座位可供訂座。節后，元宵期間前往迪拜、德里、日本、韓國、東南亞等地，南航為廣大旅客提供超低優惠折扣。

上海方面，上海到長春、大連、瀋陽的座位剩餘不多，其他航線則有較多優惠可供旅客選擇。從大年初五開始，上海出發的航班中，上海至武漢、汕頭、珠海等航線上，有優惠幅度較大的促銷，可滿足旅客錯峰旅行的需求。另外，節中上海前往首爾、大阪、胡志明等地的機票比較緊俏，目前僅剩少量座位可供訂座。

北京方面，目前北京至海南方向需求旺盛，節前一周正班已全部售罄。目前南航在北京往海口方向有部分增班，已開放銷售；目前節前一周北京至延吉、長春、哈爾濱已基本售罄，往大連、瀋陽還有餘票；另外北京往西南(成都、重慶、貴陽)、中南(武漢、長沙)節前一周仍有餘票。

關注特殊人群 暖心出行

今年春運期間，南航國內航班有特殊需求的旅客可到廣州白雲國際機場C4號櫃檯，該櫃檯專設為特殊旅客服務櫃檯，為輪椅、無伴兒童、老人、孕婦等提供暖心服務。

而行動不便、需藉助輪椅設備才能乘機，或是需要始發站及目的站接送機、登機指引等服務的老人旅客，南航為其準備了老人協助服務。老人協助服務需在購票后，航班起飛前72小時登陸南航官網「服務大廳」，在「特殊旅客服務」欄目中選擇「老人協助服務」。另外還可致電95539或前往南航直屬售票處等渠道提出申請。此服務針對65歲(含)以上老人，並不加收任何附加服務費用。若已申請老人協助服務，建議在航班起飛前120分鐘至機場南航值機櫃檯辦理相關手續。

南航95539和官方網站同時開通行動障礙旅客購票及特殊服務申請功能。行動障礙旅客購票后，除致電95539申請特殊服務之外，還可登陸南航官網，進入「行動障礙旅客服務申請頁面」自助申請停機坪輪椅、客梯輪椅、客艙輪椅、機上輪椅、託運電動輪椅、無陪盲人、啞旅客、攜帶服務犬等服務。其中機上輪椅服務、託運電動輪椅服務、攜帶服務犬需在航班起飛前48小時申請。

2016年，南航開通國內首家民航企業開通人體捐獻器官轉運綠色通道。而在運行、服務壓力劇增的春運期間，南航將一如既往地保障活體器官的快速轉運。

「南航e行」，便捷出行

2016年，南航啟動實施「互聯網+」戰略，全力打造「南航e行」，為旅客出行提供更便捷的服務。春運期間，旅客在出發前，可提前致電南航客服熱線95539，登陸南航官方網站，或通過南航手機APP、南航微信查詢航班最新動態，合理安排行程。旅客還可以通過發簡訊至95539、登陸南航官方網站、微信添加cs95539南航官方微信、通過南航APP辦理值機，節省登機時間。為方便及時知悉南航提供的最新情況，請旅客在購票時留下本人真實手機號碼。

南航旅客在拿到登機牌以後，若想知道航班狀態信息，隨手掃描登機牌下方的條形碼即可得知。其中航班狀態信息包括：計劃起飛時間、登機時間、出發地及目的地天氣狀況等信息。此外，南航廣州出發的旅客還可通過此功能查詢自己的行李託運狀態，且此行李託運狀態細化到接收、裝載等具體流程步驟，方便旅客隨時了解查詢自己的行李託運狀態，此功能在國內尚屬首創。(完)