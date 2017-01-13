上海迪士尼度假區新春主題地鐵列車上線北京新浪網 (2017-01-13 21:17)
中青在線訊(中國青年報·中青在線記者 周凱) 新春將至，上海迪士尼度假區迎來了開幕後的首個農曆新年。近日，四輛充滿濃濃中國年味兒的上海迪士尼度假區主題地鐵列車裝飾完成，為乘坐地鐵11號線來往上海迪士尼度假區的遊客和沿途市民開啟快樂旅程。
此次的主題地鐵列車設計以喜慶的中國紅為主色，車身上穿著中式傳統服裝的迪士尼朋友們齊齊為乘客送上拜年祝福。米奇手執毛筆與甜美的米妮為遊客書寫拜年捲軸，高飛和布魯托獻上大大的福字和新春窗花，唐老鴨和黛西捧著豐盛的年貨和節日鮮花，共同歡迎大家來上海迪士尼度假區做客，感受奇妙年味兒。
主題列車內部全方位的裝飾從下至上，車頂上是滿滿的新春祝福和吉祥話，車門上、座位旁、扶手邊，無處不在的迪士尼朋友們活靈活現，神采奕奕。豐富的迪士尼元素與中式傳統設計完美融合，米奇造型的祥雲圖案與奇幻童話城堡把每一扇車門裝扮一新。
地鐵 11 號線是許多遊客到訪上海迪士尼度假區的首選交通方式。上海迪士尼度假區與上海申通地鐵自度假區開幕來已合作推出了一系列的主題地鐵列車，從神奇聖誕季到中文版音樂劇《獅子王》里程碑慶典以及最新的歡慶新春佳節主題，迎來送往來自中國和世界各地的遊客在各個重要節日歡聚度假區。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- agnes b. - 簡約尼龍方形斜背包(綠)
- MICHAEL KORS JET SET TRAVEL金字防刮皮革方型斜背包(迷你/
- 【HouseDoor】護頸型─親膚涼感記憶枕─天絲®表布/2入
- 【EASY HOME】三層九格隔間展示收納櫃
- 【HouseDoor】蝶型─親膚涼感記憶枕─天絲®表布/2入
- MANGO 世界帝王降臨時尚優質男性腕錶-白+咖啡-MG950014-95
- J’code 真愛密碼 圓愛金鋼墜子+玫瑰金鋼項鍊 (時尚金飾)
- BOBSON 超彈力小直筒褲-深藍 8035-52
- 【花蓮國王陛下民宿】市中心最便利★VIP六人房住宿券
- 【Cooler Master 酷碼】NEW GX650W 銅牌80+ 電競版 電源供
男子在網吧連續上網近18小時 引發猝死【北京新浪網】
美國男子帶30萬枚硬幣交稅 工作人員花7小時清點【北京新浪網】
植入《鬼怪》關注度飆升 攜程App成韓國人首選【北京新浪網】
熊貓寶寶不慎摔跤 摔成了「世界最佳照片」(圖)【北京新浪網】
資本外流，壓倒中國房價的最後一根稻草【北京新浪網】