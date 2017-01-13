中青在線訊(中國青年報·中青在線記者 周凱) 新春將至，上海迪士尼度假區迎來了開幕後的首個農曆新年。近日，四輛充滿濃濃中國年味兒的上海迪士尼度假區主題地鐵列車裝飾完成，為乘坐地鐵11號線來往上海迪士尼度假區的遊客和沿途市民開啟快樂旅程。

此次的主題地鐵列車設計以喜慶的中國紅為主色，車身上穿著中式傳統服裝的迪士尼朋友們齊齊為乘客送上拜年祝福。米奇手執毛筆與甜美的米妮為遊客書寫拜年捲軸，高飛和布魯托獻上大大的福字和新春窗花，唐老鴨和黛西捧著豐盛的年貨和節日鮮花，共同歡迎大家來上海迪士尼度假區做客，感受奇妙年味兒。

主題列車內部全方位的裝飾從下至上，車頂上是滿滿的新春祝福和吉祥話，車門上、座位旁、扶手邊，無處不在的迪士尼朋友們活靈活現，神采奕奕。豐富的迪士尼元素與中式傳統設計完美融合，米奇造型的祥雲圖案與奇幻童話城堡把每一扇車門裝扮一新。

地鐵 11 號線是許多遊客到訪上海迪士尼度假區的首選交通方式。上海迪士尼度假區與上海申通地鐵自度假區開幕來已合作推出了一系列的主題地鐵列車，從神奇聖誕季到中文版音樂劇《獅子王》里程碑慶典以及最新的歡慶新春佳節主題，迎來送往來自中國和世界各地的遊客在各個重要節日歡聚度假區。