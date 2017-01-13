



暖風是一輛車裡最基礎也是最有效的取暖設施，它利用發動機的循環冷卻系統產生熱量，通過鼓風機向駕駛室內傳遞，屬於熱量再利用，所以暖風的功耗比空調低多了，油耗小到可以忽略不計。如果感覺開暖風費油，很可能是操作不當引起的。今天小編就來跟大家聊聊冬天使用暖風的幾個技巧。









汽車啟動后不要馬上開暖風







汽車剛啟動的時候，機油需要一定的時間才能潤滑到各個部件。如果這時開啟暖風，發動機內部潤滑不夠，摩擦阻力增大，導致發動機負荷過高，肯定會費油，但是大家普遍會誤認為是暖風惹的禍。正確的做法，是應該在汽車啟動后，等3-5分鐘，待水溫升高后，再開啟暖風。











不要開A/C按鈕





A/C按鈕就是空調，按下它表示壓縮機開始工作了。冷氣是通過壓縮機增壓使製冷劑液化，然後再汽化，吸收空氣中大量的熱量來達到降溫效果的。所以增加發動機負荷，要使用一定量的油。





而暖氣則是發動機的冷卻系統在給發動機散熱的過程中，被一個小風扇把熱量導入車內；在暖氣關閉的時候，風扇停轉，同時熱風口關閉，這些熱量就會散入大氣中。所以，汽車暖氣屬於廢物再利用，不會耗費油量。









循環方式設置為內循環





將空調的循環方式設置為內循環模式，車內氣溫會快速升高。感覺車裡暖和了之後再切換成外循環，這樣有助於車內空氣流通。











調節暖風模式





暖風溫度調節為23℃最合適。另外調整出風口風向，不要對著面部，容易導致疲勞，影響駕駛安全。把風向調為吹腿和腳部，腿腳暖和了全身也就暖和了。











另外，有的車主覺得暖風風量太小了，開到最大也沒有強風，久久暖和不起來，這時就要考慮是否是空調本身出現問題了，比如空調的濾芯太臟、空調電機被燒灼，或者送風機的調節電器發生故障，都會造成送風量變小。





如果是空調的濾芯太臟就要及時更換濾芯，如果是空調電機設備出現問題，就趕緊去4S店修理吧。





提醒：？



有些人很喜歡冬天開著暖風在車裡睡覺，這樣做是很危險的。因為發動機工作時，汽油燃燒不完全，會產生高濃度的一氧化碳。當車停駛開著暖風，車窗又緊閉時，發動機排出的一氧化碳濃度升高，會造成缺氧，嚴重的時候是會死人的，所以盡量避免停車開暖風。





本文轉自微信路況

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作者：韓旭





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