每年的國際消費電子展(下文簡稱「CES」)都是觀察全球科技創新的一個風向標，業界藉此關注IT技術的發展趨勢和市場未來走向。近年來，每年年初各類企業競相湧入拉斯維加斯，把最具看點的新奇特產品搬上展台。





本屆CES展上，瀰漫著一股現代科技的智能風，物聯網、虛擬現實、語音控制、無人機、電子遊戲、車聯網、無人駕駛……讓參觀者感覺彷彿置身於一座未來科技之城。而其中，虛擬現實、人工智慧幾乎成了眾多參展企業的標配。





據了解，今年參展的中國企業佔到了全球廠商數量的1/3，成為CES上最搶眼的群體。蘇寧作為首次參展的互聯網零售平台，更是讓全球家電3C企業看到了進入中國市場的快速通道，主辦方對此也給予了高度評價和熱情期待。CES主辦方美國消費技術協會(CTA)總裁兼首席執行官蓋瑞·夏培羅(Gary Shapiro)在與蘇寧參展團隊交流時表示，CES是連接世界高科技的平台，蘇寧是中國科技創新產品和服務的重要平台，期待雙方進一步深入合作。





▲圖：CTA總裁兼首席執行官Gary(中間)會見蘇寧參展人員





首次揭秘正在研發聊天機器人

聊著聊著就把生意做了





蘇寧作為中國最大的O2O零售企業，首次以「智慧零售」和「智能家居」為主題亮相CES，全面展示了蘇寧眾籌的智能產品、IT智能家居和新奇特產品。除了參展，蘇寧此次還攜手海爾、美的、長虹等眾多中國家電企業成功舉辦「中國創造北美高峰論壇」，充分展現智能時代的新潮技術為人們創造的便捷和全新體驗。





▲圖：蘇寧首次亮相CES





眾多中國家電企業圍繞在蘇寧打造的「中國創造」周圍，蘇寧雲商IT總部執行副總裁向江旭向記者表示，這是蘇寧互聯網轉型成功的充分體現，下一步，蘇寧將把智能化引入零售行業，成為推動互聯網零售深入發展的新動力。他介紹，目前人工智慧的演算法已經在蘇寧零售產業的搜索、推薦、個性化和廣告等項目有了深入的應用，未來將基於人工智慧平台，為智能金融、智能家居、聊商平台、精準營銷、智慧物流和供應鏈引擎提供支持，進而推動零售業的個性化、智能化和平台化發展，成為技術驅動型的商業公司代表。





作為蘇寧智能化領域的專家，向江旭在軟體、通信網路和互聯網行業擁有20多年的專業經驗，其中18年在美國矽谷，尤其擅長大數據、人工智慧、移動互聯等基礎技術的應用研究。





他表示，蘇寧的下一步就是要成為智能商務的引領者，他說：「我們是最有條件、最有資源、最有積累的，能夠把人工智慧的技術，包括AI、AR、MR等等應用到商務的方方面面，因為我們有零售、地產、金融、文創、體育、投資六大板塊，這方面可以說商務世界裏面的一個零售的真正老大，有很多其他的領域，我覺得可以作為智能的引領者」。





在本次CES展會上，蘇寧首次對外界透露，他們有一個強大的IT團隊正在加緊研發一款聊天機器人，通過把智能化的技術應用到商務領域，實現人機互動，以非常親切、自然的擬人方式跟消費者交流、聊天，用向江旭的話說，「聊著聊著就把生意做完了」。聊天機器人一旦推廣應用，不光是在電商零售領域有深度應用，也可以銷售理財產品，擔當投資理財顧問，甚至還可以成為虛擬的售樓小姐。





蘇寧智能APP讓不同品牌互聯互通

打造智能家居生態圈





此次CES展覽上，各大品牌廠商爭奇鬥豔，幾乎所有品牌都拿出了自己的智能家電和解決方案，但是各個品牌之間的智能家居系統又相互獨立，互不兼容，這對用戶來說，一個家庭將會有很多套智能家居系統，非常影響用戶體驗。





但蘇寧作為第三方的互聯網零售平台，完全站在用戶的立場，集中展示了跨品牌的獨立第三方系統平台在智能家居領域的應用。





▲圖：蘇寧向參觀者展示蘇寧智能APP





在蘇寧展區看到，海信智能空氣凈化器、UCON智能遙控器、博倫博格智能冰箱、惠而浦香薰智能空調、PPTV電視等不同品牌的智能產品，都可以通過蘇寧智能家居系統設定場景進行系統聯動。用戶只需要在蘇寧智能APP上輕輕一點，即可對家裡的智能產品完成遠程開關和調節的設置。比如，在下班路上打開空調，預熱熱水器，在天黑之前收進窗外晾掛的衣物等。





這款APP還能把產品的實時數據和運行狀況及時地反饋給使用者，例如，當智能空氣凈化器的濾芯到期以後，它將根據預設好的流程，自動上報故障到雲端，提示用戶更換濾芯。不僅如此，這款APP還可以提供蘇寧售後服務、多屏幕影音、智能食譜、智能社區、智能商城等增值服務，給用戶營造一個智能的、健康的、安全的居家生活環境。





在蘇寧大數據、雲計算的技術能力和互聯網零售CPU「雙引擎」的帶動下，蘇寧可以通過互聯互通的智能家居系統，更好地帶動品牌商，共同服務好用戶，打造智能家居的生態圈。





圍繞雲計算、大數據以及智能家居等技術

加大研發投入





雖然是首次亮相CES，蘇寧之所以能吸引眾多參觀者的關注和主辦方的熱情，幕後還有一大功臣，那就是蘇寧矽谷研究院。無論現場展示的AR購物，還是智能家居系統，甚至解說員都是研究院的研究員親身上陣，將美國的前沿技術與中國的零售發展緊密結合了起來。





早在2011年蘇寧就提出「科技蘇寧、智慧服務」的口號，並在南京、北京、上海、美國矽谷已設立研發基地，目前的IT技術研發團隊規模超過了5000人，圍繞雲計算、大數據以及智能家居等技術開展各類研發工作。近年來，蘇寧通過不斷加大對研發的投入，成果顯著，其推出的數據云服務已為6000多家企業提供服務。

【本文來自微信公眾號「每日經濟新聞」】