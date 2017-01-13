2016年以來，改善型購房需求不斷釋放，但同時購房者對樓盤的選擇也日益慎重，宜居成為一個普遍基本要求，一些擁有獨特資源的項目便毫不懸念地成為市場首選目標。





來自銳理數據提供的年報顯示，黃龍溪谷在成都別墅類成交項目TOP10中，名列榜單前列。同時因為極度稀缺的資源性以及高端市場的認可度，而在剛剛結束的2016年每日經濟新聞價值地產榜暨成都商報樓市總評榜中，兩家主流媒體聯合為黃龍溪谷頒發了2016成都樓市高端傑作大獎！黃龍溪谷，實至名歸。





量價齊升，銷量與口碑齊齊飄紅，黃龍溪谷已經成都樓市的名盤。連續三年，其在低密別墅類產品中的銷量，都是名列前茅，成為當仁不讓的樓市熱銷品牌。在改善產品百花齊放、宜居標準莫衷一是的市場環境下，黃龍溪谷的持續霸屏有何不同？





這座生態小鎮 距離天府新區核心只有15分鐘





自然景觀的稀缺性自不必贅述，對於改善型購房者來說，再美的房子，只有真實地作為第一居所，才能稱之為宜居。這也是為什麼一些高低配項目環境一般、卻因城市屬性而熱銷的原因。





黃龍溪谷所呈現出來的綠野仙蹤似的居住環境，在遠離城市的地方，或許不足為奇，而其的真正價值正是距離城市核心15分鐘的距離。









項目位於劍南大道南延線，佔據未來城市中心地段位置，又是少見的一個以極致低密，佔據大量稀缺自然資源的純獨棟樓盤，宜居性、稀缺性不言而喻。縱觀聞名世界的中央別墅區，如長島、矽谷、比佛利中央別墅區等，在區位上均有一個共性，即與未來城市核心的「15分鐘距離」，15分鐘即達天府新區核心，享受國家級新區天府新區在政策、產業、人口、交通等各方面利好，與區域內成熟高端人才的置業需求相匹配。





原生態居住大盤，城南只此一處





Famous garden的創始人，世界景觀大師黃飛先生曾經說過，居住理念分為三個層次，「遮風擋雨」的初級階段；「呼風喚雨」的第二階段；「聽風觀雨」的第三階段；基於第三層次的居住理想，黃飛遇到了黃龍溪谷：廣袤的原生淺丘地貌，高差達到60米；2萬余棵原生樹木，組成鬱鬱蔥蔥的森林群落；數十個天然湖泊，形成原生的濕地形態……這些尤為稀缺且不可再生的原生自然資源，形成得天獨厚的景觀打造條件。





利用這塊近於完美的原始「璞玉」，黃飛先生的規劃靈感源自於行駛在義大利托斯卡納山谷的所感受的田園歸家意境，進一步發展形成山水小鎮的概念，以靈動的田園風光為主軸，將淺山、原湖、瀑布、森林、花海、梯田等等無比震撼的景觀層次有機串聯起來，形成山居、湖居、島居、立體街亭、林中別墅等不同的居住感受，且一年四季均有不同景觀呈現。





黃龍溪谷還把錦江支流———古佛堰水系引入山中，把活水引進來，一是能增加負氧離子濃度，二是能凈化空氣，三是景緻更豐富。對園區內的原生湖域，採用了具備南京中科院專利的全息生命景觀系統，來保證水體清潔，達到以水養山，以山養植被，以植被改變整個園區的小氣候，從根本上改變項目內的生態環境。





試想一下，推門即見綠水青山，在院子里呼吸氧氣濃度高於城區數十倍的新鮮空氣；太太從花園裡摘采自家種的蔬菜準備午餐；孩子滿山打滾撒野，在森林和湖泊里辨認其他小孩只能在教科書上看到的昆蟲和植物；圍繞氣勢恢宏的景觀用地，項目將打造桃、梨、杏、櫻桃、葡萄等多個大型果園，形成「四季有花、三季有果」的田園生活；在湖域中，原生的大閘蟹、鱸魚、蓮藕、高筍等水產，讓業主體驗豐收的樂趣。？「採菊東籬下，悠然見南山」的生活暢想在這裏得到實現，據悉，2017年項目規劃將再次升級，黃龍溪谷將通過景觀規劃真正實現人與自然的溝通與互動，讓業主真正體驗到奢侈的生態健康生活。









隨著城市土地資源的稀缺以及開發商的利益訴求，真正生態低密的項目鳳毛麟角。而黃龍溪谷在寸土寸金的城南，只規劃別墅一種產品，容積率僅為0.4，最大樓間距達到200多米，房子如同從自然中生長出來一般。更難能可貴的是，所有產品均為獨棟別墅，基於此，別墅宜居感得到進一步放大。2015年紅透成都別墅市場的「海珀組團」，高達70%的通透採光面，將室內與室外景觀進行充分融合與互動；衛浴間的透明屋頂設計，將「可以看星星的浴缸」從夢幻變為現實；三面被泳池環繞的一樓客房，猶如身處馬爾地夫的水屋。作為黃龍溪谷研發設計能力的一個縮影，海珀的多項創新設計在刷新市場對別墅的認知。





此外，2016年低調發售的「海洋之心」組團，推出極奢85平方米獨棟明星產品更是引發大量同行圍觀。如何將85平方米做成三層布局、挑高6米客廳設計、每個房間配備獨立露台及衛浴間的獨棟別墅，黃龍溪谷把這種不可能變現實。更難得的是，每棟別墅還擁有完整的前、后、側花園，讓別墅的居住體驗更加純粹。





在土地資源越來越稀缺的今天，別墅產品本身就越顯珍貴，在飛速發展的天府新區，今年的房產市場已證明了一切。黃龍溪谷以純低密大盤的形態矗立城南，已成稀缺之作。更難能可貴的是，黃龍溪谷立足於生活，感知於情懷所規劃的景觀、產品和生活方式，已遠超其他類似項目，我們期待2017年黃龍溪谷給市場帶來更大的驚喜，也註定越來越多的實力人群會愛上這片世外桃源。





天府城南 黃龍溪谷

200-600平米 山湖獨棟

028-86269999





（2016）房預售證第010號

（資訊）

【本文來自微信公眾號「每日經濟新聞」】