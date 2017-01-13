中新社長沙1月13日電 (劉曼 歐陽曉路)來自長沙市砂子塘新世界小學的美術教師陶久勝13日從長沙黃花國際機場出發，途經迪拜，最終到達南非誇納省德班樹德書院，開啟為期一年的海外教學。這是湖南省首次將外派教師工作延伸到東南亞之外。

隨著世界「漢語熱」持續升溫，海外華文教育需求日漸擴大。為滿足海外華校需求，中國國務院僑辦積極實施華文教育幫扶工程，外派華文教師工作是其中一項重要內容。

2016年，在國務院僑辦文化司的大力支持下，湖南省海外交流協會先後向泰國、菲律賓、印尼等國家選派了31名優秀華文教師。

「行李箱里大部分都是優質的墨汁和宣紙。」第一次赴外任教，陶久勝隨身帶足了教學用品，尤其是優質的墨汁和宣紙，他還特地給尚未見面的學生們帶了許多中國結。除教書法和國畫外，陶久勝還有華文教學任務。

陶久勝透露，將藉助網路和先進的教學設備把書畫和語言教學結合起來，讓南非德班的華裔學生在學習漢語的過程中了解豐富多彩的中華傳統文化。

作為外派華文教師大省，湖南省海外交流協會一直在探索外派華文教師工作的有益模式。

記者從湖南省海外交流協會了解到，近年來，湖南外派華文教師數量逐年增加，並在海外獲一致好評。接下來，湖南將繼續拓展外派華文教師目的國範圍，讓更多的華裔青少年受益。(完)