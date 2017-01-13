海倫清桃近日深陷連環爆風波，一天一爆的進展更有如八點檔，讓所有人看得嘖嘖稱奇。而她3年前曾讓緯來《風水！有關係》一行人到家中參觀，不只同行的命理師詹惟中建議早日改善，之後更被節目組評為「極惡風水前三名」！

海倫清桃家中不只擺滿各式木雕，同時飼養了狗、鸚鵡及魚等各式寵物。不只空氣中充滿異味，詹惟中更直接說出6處招陰的格局。當時詹惟中建議她該立即改善，不只因為濕氣太重讓天花板都是發霉痕跡，加上雜物滿地，雜亂無章的擺法，也讓製作單位拍攝後，馬上將海倫清桃住宅列為「極惡風水前三名！」

據《蘋果日報》報導，詹惟中受訪時，回想當時見到海倫清桃家的情況，表示印象相當深刻。當時對方聽到建議時，的確立即就改善，不只將家中環境重新整理過，會形成「棺材煞」的空魚缸也移除，「如同換上一件華麗的風水衣」。但對於近日風波，詹惟中則表示，改善居家環境雖然能讓運勢變好，不過性格與處事態度也需要一同考慮。