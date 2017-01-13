中新網1月13日電 據外媒報導，東京大學和順天堂大學的研究小組在13日的美國雜誌《科學》網路版上公佈研究成果稱，猴子具備客觀判斷自身記憶與知識在何種程度上正確的能力。在讓猴子記憶圖形的實驗中，猴子在對答案有自信時，相比沒自信時作出了能獲得更多獎勵的選擇。

這是此前一直被認為是人類特有的、通過經驗學習作出有策略性的行動所必要的能力。就像明白自己無知而說出「自知其無知」名言的古希臘哲學家蘇格拉底一樣，猴子或許也具備客觀看待自己進行「哲學般」思考的素養。

研究小組用獼猴進行了實驗。首先讓獼猴看了四種圖形，然後再次展示圖形，讓其找出是否存在同樣圖形，進行記憶測試。

然後，對於獎勵準備了兩種選擇。一種是若回答正確，就能獲得很多果汁，反之則什麼也沒有的「高風險、高回報」方式。另一種是無論正確與否都能獲得少量果汁的「低風險、低回報」方式。

結果發現，猴子回答正確時較多選擇的是「高風險、高回報」方式。從中可知，根據對自身記憶正確的自信，猴子有策略性地進行了選擇。

通過功能性磁共振成像(fMRI)觀察其腦部活動發現，選擇獎勵方式時大腦前部充分進行了活動。若控制這部分的活動，雖然對記憶本身不存在阻礙，但無法有效選擇獎勵方式。

研究小組的順天堂大學特聘教授宮下保司表示：「這可能將有助於開發教育方法以及診斷、治療有關記憶的障礙。」