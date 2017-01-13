亞巡資格考試中國雙星滑落 歐陽正T10劉晏瑋T50北京新浪網 (2017-01-13 21:06)
日期:1月13日消息。亞巡資格學校考試決賽階段今日在泰國蘇凡納布高爾夫鄉村俱樂部(Suvarnabhumi)結束了第三輪比賽。中國球手歐陽正未能延續神勇，跌至並列第10位。劉晏瑋排名同樣下滑，並列第50位。
歐陽正並列第5開局，可惜未能延續前兩輪65-66桿的表現，今日僅抓下3隻小鳥，吞下一記柏忌，交出70桿(-2)，總成績201桿(-15)，已落後領先者、日本球手龜代順哉5桿。
劉晏瑋周四打出無柏忌一輪，不過今日他的表現卻有起伏，前九兩隻小鳥對兩記柏忌，好在後半場穩住狀態，抓下兩鳥，最終同樣70桿作收，不過排名卻從第37位跌至並列第50位。
由於亞巡資格考試提供35張參賽卡，明天決賽輪，選手們必須全力以赴，爭取進入前35名(含並列)，方可獲得新賽季亞巡賽的參賽資格。目前看來，歐陽正機會較大，劉晏瑋則需要在周六打出上佳表現。
亞巡賽將在下周與日巡賽聯合認證的新加坡公開賽上展開2017賽季征程，而本次資格學校考試的前三名，亦可獲得那場100萬美元級賽事的參賽資格。所以，歐陽正在周六不僅要力保排名，還需更上層樓，力爭打入斯科特、加西亞等巨星亮相的亞巡揭幕戰。
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