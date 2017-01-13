萊比錫新星：等不及交手流浪者 要延續良好開局北京新浪網 (2017-01-13 21:18)
伯克是萊比錫的重要一員
作為德甲聯賽目前唯一的一個蘇格蘭人，萊比錫邊鋒伯克對於周日與蘇格蘭的老牌豪門——格拉斯哥流浪者的交手，已經迫不及待了。
這支格拉斯哥球隊將會來到萊比錫，與德甲升班馬進行一場友誼賽，而伯克十分希望在曾經54次奪得蘇格蘭聯賽冠軍的格拉斯哥流浪者球迷面前展示：他在德甲聯賽中成長了多少。
「我知道要面對一家偉大的俱樂部，我只希望享受足球，和隊友們一起在場上打拚。」現年19歲的伯克對格拉斯哥流浪者的官方媒體說，「這是一個非常好的地方。我適應的速度要比我預期的快，我每天都在學習。」這位在科爾卡迪出生的前鋒說。
本賽季至今，伯克已經在聯賽中出場了13次，打進了一個進球並貢獻了兩次助攻，幫助萊比錫在冬歇期之前獲得了聯賽第二名。「我們的開局十分不錯，現在也不想停下來。」
這位前諾丁漢森林的邊鋒和他的隊友們正在葡萄牙備戰德甲的下半程，他們警告格拉斯哥流浪者，周日的友誼賽並非想像中的例行公事，儘管德國俱樂部正處於冬歇期階段。
「格拉斯哥流浪者應該會想到，我們是一支非常出色的球隊，我們也不會把這場比賽當做友誼賽。我們會把它看做是我們踢過的正式比賽那樣，這場比賽會非常激烈，我們會拿出100%的力量。」
1月22日，萊比錫將會在主場重啟聯賽賽程，他們會在主場對陣法蘭克福。
德甲中文官網：http://www.bundesliga.cn/
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