1月13日晚，中超上海上港俱樂部通過官方微博發佈了一份聲明，表示近期有個別媒體發佈了針對上港俱樂部的虛假文章，對俱樂部正常冬訓產生了不良影響，上港希望有關網路平台主動刪除虛假報導的內容。

附上港俱樂部官方微博公告全文：

聲明

近日，個別公眾號等自媒體發佈了針對上海上港俱樂部的虛假文章，對俱樂部的正常冬訓產生了不良影響。

現俱樂部正式聲明如下：

一、1月12日，某媒體發佈的記者採訪俱樂部總經理有關球員調整的文章內容系捏造。經俱樂部核實：總經理從未接受該篇文章的記者採訪。請網路平台管理員按照相關規定主動刪除虛假報導內容。

二、目前俱樂部的外援陣容穩定，正在主教練的安排下積極進行賽季備戰。

（新體）