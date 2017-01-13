上港官方闢謠不實報導:個別虛假文章影響球隊冬訓北京新浪網 (2017-01-13 21:23)
上港通過官方微博發布聲明
1月13日晚，中超上海上港俱樂部通過官方微博發佈了一份聲明，表示近期有個別媒體發佈了針對上港俱樂部的虛假文章，對俱樂部正常冬訓產生了不良影響，上港希望有關網路平台主動刪除虛假報導的內容。
附上港俱樂部官方微博公告全文：
聲明
近日，個別公眾號等自媒體發佈了針對上海上港俱樂部的虛假文章，對俱樂部的正常冬訓產生了不良影響。
現俱樂部正式聲明如下：
一、1月12日，某媒體發佈的記者採訪俱樂部總經理有關球員調整的文章內容系捏造。經俱樂部核實：總經理從未接受該篇文章的記者採訪。請網路平台管理員按照相關規定主動刪除虛假報導內容。
二、目前俱樂部的外援陣容穩定，正在主教練的安排下積極進行賽季備戰。
（新體）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
柚木 餐桌椅．實木餐桌椅 一桌四椅．原木餐桌椅組．實木 餐桌椅組．幸福屋 餐桌椅組 一桌四椅．babybabe 餐桌椅．餐桌椅．收納 餐桌椅．餐桌椅組．bimbo 餐桌椅．Bimbo 兒童 餐桌椅．置物架型 餐桌椅組．法式 餐桌椅．吧台餐桌椅．大型 兒童 餐桌椅．嬰兒餐桌椅．餐桌椅 easy baby．奇哥 兩用 餐桌椅．實木 餐桌椅．幼兒 餐桌椅．戶外 餐桌椅組．兒童餐桌椅．原木 餐桌椅組．BuyJM 餐桌椅組 一桌四椅．功能 兒童 餐桌椅．餐桌椅 一桌四椅．easy baby 兒童餐桌椅．餐桌椅 餐椅 座墊．BabyBabe 兒童餐桌椅．HARA 日式 餐桌椅組
- 【Ogival 瑞士愛其華】夜鷹系列經典氚氣石英腕錶-黑(829-03
- 【CONSTANT/康斯登】高貴典雅機械腕錶/玫瑰金(FC-303G6B4)
- FERRARI法拉利 20吋406輪組7速 鋁合金摺疊車 F-09 (黃/黑)
- Nikon AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED(公司貨)
- 【Outdoor Research】男新款 WHITEFISH 防潑水羽絨外套_藍
- 【YKSHOUSE】景川二人座皮沙發-獨立筒版(三色可選)
- 【美國 KEEN 】男新款 YOGUI ARTS 專業戶外護趾拖鞋/透氣.
- 比利時進口 德國銀離子抗菌5cm乳膠床墊 加大6尺
- 【CITIZEN】移動世界三眼計時男錶-黑(AN7010-51E)
- SEIKO MJ5號盾牌經典大刻度機械男錶(SNXS77J1)-藍/38mm
阿森納的鬥士？你們或許上當了 他被黑子當槍使【北京新浪網】
馮孝英2017 年「躍」藝術創作展【大成報】
意甲-二弟追平+助攻 國米新援首秀3-1逆轉6連勝【北京新浪網】
曝甜瓜不會輕易同意被交易 他只願去騎士快船【北京新浪網】
費德勒坦言不是熱門也無所謂 五盤大戰身體有問題【北京新浪網】