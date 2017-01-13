中國四大古城正式發行通票 200元即可賞游古城風情北京新浪網 (2017-01-13 20:59)
中新網重慶1月13日電 (鍾旖)在13日舉行的中國四大古城戰略聯盟峰會上，山西平遙古城、四川閬中古城、安徽徽州古城和重慶安居古城四大古城聯合宣布，將正式發行四大古城旅遊通票，遊客只需200元購買通票，即可以玩轉中國四大古城，感受不同古城的別樣風情。
2014年11月，重慶安居古城與山西平遙古城、四川閬中古城、安徽徽州古城締結成「中國四大古城戰略聯盟」，當時共同發表的《安居宣言》稱，聯盟的成立將致力於古城文化旅遊融合發展。
「為了促進中國四大古城的發展併為全國遊客帶來實惠，平遙、徽州、閬中、安居四大古城決定實行通票制。」中國四大古城戰略聯盟秘書長機構相關負責人告訴記者，「2017年2月1日至2017年7月31日期間，遊客只需在四大古城中的任意一城購買200元通票，便可以一次性玩轉四大古城。首期共發行有1000張通票。」
記者通過梳理髮現，按照現行的門票制度，山西平遙古城的通票價格為130元／人、安徽徽州古城的通票為100元／人，而四川閬中古城與安居古城的通票價格則分別為120元／人和70元／人。如要遊覽完四大古城，每位遊客的門票費需要420元，而選擇購買四大古城通票的遊客，將減少數百元的門票費用。
該負責人透露，中國四大古城通票發行后，古城方面還將邀請全球的遊客進行「嘗鮮」之旅。購買通票的遊客在前往四大古城進行遊覽時，可讓在地的古城管委會為通票加蓋紀念章。遊客將集齊的四個古城印章、在四大古城標誌性景點合影的照片發送到指定郵箱(anjuhuodong@sina.com)，就有機會獲得萬元大獎。據了解，最快走完中國四大古城的前3位遊客將獲得3000元至10000元不等的獎勵。
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- VINCE CAMUTO 復古經典 牛皮革側簍空高跟踝靴-卡其
- COACH 立體LOGO毛球拉鍊毛毛手拿包-黃色
- 歐風KEITH-WILL (預購)KBN1502上流名媛水墨畫風印花改良式
- 寶貝樂精選 星際號電動摩托車-紅色
- 【美國 OSPREY】新款 Farpoint 80L 多功能自助旅行背包.行
- BuyJM加強型白烤漆洞洞板120x45x220cm六層置物架附工業輪
- 【Acer】Liquid Z630S 八核全頻雙卡機
- Royal Elastics 休閒鞋 Icon 懶人鞋 男鞋
- 【ASSARI】房間組三件 床箱+6抽屜床架+三抽櫃(雙人5尺)
- 【Chloe 克羅埃】同名女性淡香精 75ml(網路熱賣中)
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》