重慶安居古城。 鄒飛 攝

中新網重慶1月13日電 (鍾旖)在13日舉行的中國四大古城戰略聯盟峰會上，山西平遙古城、四川閬中古城、安徽徽州古城和重慶安居古城四大古城聯合宣布，將正式發行四大古城旅遊通票，遊客只需200元購買通票，即可以玩轉中國四大古城，感受不同古城的別樣風情。

2014年11月，重慶安居古城與山西平遙古城、四川閬中古城、安徽徽州古城締結成「中國四大古城戰略聯盟」，當時共同發表的《安居宣言》稱，聯盟的成立將致力於古城文化旅遊融合發展。

「為了促進中國四大古城的發展併為全國遊客帶來實惠，平遙、徽州、閬中、安居四大古城決定實行通票制。」中國四大古城戰略聯盟秘書長機構相關負責人告訴記者，「2017年2月1日至2017年7月31日期間，遊客只需在四大古城中的任意一城購買200元通票，便可以一次性玩轉四大古城。首期共發行有1000張通票。」

記者通過梳理髮現，按照現行的門票制度，山西平遙古城的通票價格為130元／人、安徽徽州古城的通票為100元／人，而四川閬中古城與安居古城的通票價格則分別為120元／人和70元／人。如要遊覽完四大古城，每位遊客的門票費需要420元，而選擇購買四大古城通票的遊客，將減少數百元的門票費用。

該負責人透露，中國四大古城通票發行后，古城方面還將邀請全球的遊客進行「嘗鮮」之旅。購買通票的遊客在前往四大古城進行遊覽時，可讓在地的古城管委會為通票加蓋紀念章。遊客將集齊的四個古城印章、在四大古城標誌性景點合影的照片發送到指定郵箱(anjuhuodong@sina.com)，就有機會獲得萬元大獎。據了解，最快走完中國四大古城的前3位遊客將獲得3000元至10000元不等的獎勵。