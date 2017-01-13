圖為與會僑胞歡樂迎新。 王健 攝

中新網東京1月13日電 數百名旅日僑界人士13日晚間歡聚中國駐日本大使館，參加在此舉行的「2017旅日華僑華人新春招待會」。

中國駐日大使程永華在致辭中，向與會僑胞介紹了過去一年裡中國經濟穩中求進，利好世界；「十三五」規劃實現良好開局，經濟增速繼續走在世界前列。以及面對複雜多變的國際形勢，中國順應和平、發展、合作、供應的時代潮流，在全球治理變局中引領方向，在世界經濟轉型中助力發展。他還介紹了過去一年中日關係的改善進程。

程永華還談到，在過去的一年裡，旅日僑胞的經濟實力不斷增強，僑團建設又有新的發展，社會影響力穩步提高，踴躍參與中日民間友好交流。旅日僑胞還積極開展紀念孫中山先生誕辰150周年活動，緬懷先烈愛國思想，支持祖國和平統一大業。他希望旅日僑胞在新的一年裡繼續發揚中華民族優良傳統，發揮融匯中外的獨特優勢，積極支持祖國和家鄉的發展建設，致力於推動祖國和平統一，並抓住中日邦交正常化45周年之機，繼續促進兩國民間交流。

日本華僑華人聯合總會會長任政光和全日本華僑華人聯合會會長顏安，先後代表與會僑胞發表了熱情洋溢的迎新致辭。

新春招待會上，中國駐日使館總領事王軍還特意向與會僑胞詳細推介了使館新編印的《中國公民旅居日本手冊》，稱此舉旨在更好地為在日僑胞提供便利和服務。

與會僑胞還表演了特意編排的迎新綜藝節目《歲月如歌》，將當晚的迎新聯歡氣氛推向高潮。(完)