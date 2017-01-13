（中央社記者吳家豪台北2017年1月13日電）交通部長賀陳旦今天接見Uber亞太區總監Damian Kassabgi，強調納管、納稅、納保險立場從未改變，如Uber有偏鄉服務意願，可因地制宜。Uber晚間也發聲明表示，期待更多洽談。



Uber條款6日上路，交通部長賀陳旦日前在年終記者會說，Uber已經寫信到交通部釋出善意，信中提到已與計程車工會對談、共乘對職業駕駛有利、願意有條件將相關資料提供政府等。



交通部表示，對於Uber將陸續與國內運輸業者合作之訊息表示樂見，台灣現在已有計程車客運服務業，同樣是透過網路科技及App進行乘客媒合與車輛派遣的服務，歡迎Uber依法申請計程車客運服務業，來提升國內計程車產業之經營效率。



交通部重申，要求Uber在台灣「納管、納稅、納保險」立場從未改變，會談過程中也再次提醒Uber，媒合派遣自用車載客，仍不被允許的。並強調，只要Uber願意落地合法經營，交通部樂意持續與Uber對談並提供必要之協助。



交通部表示，如果Uber確有投入偏鄉服務意願，未來當可因地制宜，研議納入私人運具共乘、分享，以較低的服務成本來滿足偏鄉公共運輸需求的可行性。



Uber晚間也發布聲明表示，今天與賀陳旦和相關官員進行了一個有建設性的會談。Uber分享遵守台灣稅法並且取得當地保險上的進展，也承諾遵守近期通過的跨境電商法案。



Uber指出，賀陳旦肯定創新科技平台對台灣的幫助，希望Uber也能推廣到偏鄉，協助大眾運輸無法到達之處。



Uber強調，雙方將以照顧全台灣的駕駛為核心，並且研究車輛分享在全球其他城市考量市場上各方利益的成功法規環境，以進行後續的討論。雙方還需要持續努力才能讓Uber車輛分享模式能繼續發展，Uber期待進行更多洽談。1060113