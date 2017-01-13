高雄捷運公司今天(1月13日)舉辦尾牙，董事長郝建生和全體員工分享喜訊時宣布：高雄捷運105年完成轉虧為盈的目標，比原先預定的106年提前達成。 (林憲源報導)



高捷公司轉虧為盈，董事長郝建生感謝高捷公司同仁努力不懈，也感謝高雄市政府協助，像是輕軌系統接駁、大眾運輸政策推廣、城市觀光活動等，讓高捷提前完成轉虧為盈目標。



高捷公司指出，105年轉虧為盈關鍵源自於運量提升、多角化經營及附屬事業。多卡通全匣門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷活動到位及觀光活動推廣，成功帶來運量；高鐵、輕軌、公共腳踏車相關服務案件及三大機廠土地開發案等綜合成效，讓高捷105年總體綜合損益為盈餘達到新台幣七千四百萬元(確實數字仍須經會計師查核完竣並送董事會通過為主)，不靠平準基金挹注，拚出「真」盈餘，原先預計106年達成轉虧為盈財務目標提前達成。



高捷經過八年經營，運量從一開始的每天11萬人次增加到目前為每天17.2萬人次。高捷公司表示，展望106年營運目標，高捷公司將加速開發北機廠及大寮機廠並持續推出優質運輸及行銷活動，吸引民眾樂於且習慣使用高捷從事日常活動，除擴大運量利基市場，更積極尋求委託營運業務或異業合作等契機，讓高捷成為高雄市民值得信賴的指標企業。



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