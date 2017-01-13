為了讓大眾認識思覺失調症早期病徵，把握醫療黃金期，提升國人對精神疾病的正確觀念，並拒絕汙名化，台中市府衛生局今天(13號)和民間團體，共同倡議拒絕汙名、展現希望，希望民眾支持及關懷病友，協助他們回歸社區，創造友善包容的康復環境。



台中市府衛生局和精神健康基金會台中學苑舉辦講座，衛生局專委邱惠慈、台中市私立精神衛生社福基金會董事黃美娜都到場，大力疾呼精神疾病去汙名化。精神健康基金會董事長胡海國表示，思覺失調症的治療黃金期是發病早期，越早治療復健，並給予支持鼓勵，治療效果愈良好，期盼每個人都能拉別人一把，幫助病友及家庭。衛生局指出，103年衛生福利部已正式將精神分裂症正名為思覺失調症，呼籲民眾多分尊重關懷，打造友善的治療與照護環境。衛生局統計，截至去年12月底，台中市長期關懷的身心病友有1萬1,242人，其中思覺失調症者有5,719人，占50.9%，為讓康復病友身心穩定，培養重建生活信心及技能，目前台中市精神醫療機構有58家，可提供2,481床服務量。病友在漫長辛苦的復健路上，需要付出最大努力及毅力，家人願意鼓勵及關懷陪伴同樣重要，加上精神復健機構專業人員合作規劃康復重建計畫，逐漸回歸及適應社會生活，希望達成最終康復的目標。



