大樂透中獎號碼14，19，21，25，27，38 特別號22中廣新聞網 (2017-01-13 21:10)
大樂透開獎，中獎號碼14，19，21，25，27，38
特別號22
今彩539中獎號碼04，18，22，24，34
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四星彩正彩號碼8443
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(開獎日期1月13日)
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