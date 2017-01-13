isCar! 甫於2015年秋天於北美市場正式發表的全新十代目Civic，翌年也於北美、亞洲、歐洲等市場，繳出了相當亮眼的銷售成績單。在此前提之上，這也讓Honda母廠興起了將該車款重新「逆輸入」日本的念頭。而就在日前開幕的2017年東京改裝車展，日本Honda也正式宣布，將於今年夏季以日本國內生產的方式，重新導入自2010年停產至今的十代目Civic！

當然，isCar知道一定還是會有車友問說：「那台灣呢？」為求慎重，isCar也再次向台灣Honda重新確認一次。所得到的答案仍舊是：「2017年暫時無望……。」

單就日本市場來看，作為在當地上市的末代目Civic，可追溯至於2008年發表的「Civic Hybrid」。然則在近年銷售未有明顯起色的前提下，日本Honda也忍痛在2010年宣布停產。僅在2015年秋季，以「進口」、「限量750輛」的方式自英國生產線導入Civic Type R。但眼看著十代目Civic在海外市場飽受好評，自然讓日本母廠起心動念了Civic重回日本市場的相關計畫。而就在2017年東京改裝車展會中，日本Honda也宣布將在暌違七年之後，正式將十代目Civic導回日本市場。

但礙於Honda位於日本埼玉縣的產能限制，原廠初期將四門房車車型「日本生產」、五門掀背與性能車型Type R維持「海外進口」的方式進行規劃。雖說目前相關內外裝細節尚未完全公開，目前僅能確定的是，未來導入四門、五門車型將搭載1.5L VTEC四缸直噴渦輪增壓引擎作為主要動力核心，而內外觀則相當程度仍會比照海外車型進行規劃。

而誠如先前所述，自台灣Honda於2016年宣布停產九代目Civic以來，許多車友也在心心念念十代目是否能夠及早引進。但截自目前為止所得到的資料來看，礙於市場佈局以及生產線負荷，台灣Honda近期仍未有導入十代目Civic的計畫，將會透過將於現行的City以及Accord Hybrid，撐起目前Honda四門房車的市場。

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