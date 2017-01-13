



由鄭秀文、張孝全甜蜜對決演出，開春最浪漫的男女喜劇電影【合約男女】，飾演女總裁的鄭秀文，為了挑選最精良的借精生子對象，特別藉著招募女強人貼身助理的名號，應徵身強力壯的小鮮肉。戲裡個性直率的張孝全，應徵到最後才發現原來鄭秀文別有所求！而謹慎起見的鄭秀文拉著女屬下一起面試，一度讓張孝全誤會是「拉拉戀」，讓鄭秀文好氣又好笑！

在電影裡飾演保險公司女總裁的鄭秀文，全身散發著冷冽乾脆的幹練形象，為了撇開感情的羈絆，她選擇了用人工受孕的方式來迎接新生命，並透過招募的方式，將張孝全網羅為貼身助理好就近觀察。同樣擔任女總裁得力下屬的馮文娟，更與老闆鄭秀文一起面試張孝全，揭曉他通過觀察，成為捐精的最佳人選。恍然大悟的張孝全，見到鄭秀文與馮文娟彼此心照不宣地交換眼神互動，頓時誤以為她們倆是一對拉拉愛侶！讓板著臉的鄭秀文臉上多了好幾條線。

曾經主演過不少大型製片的馮文娟，近期在《湄公河行動》裡飾演深入金三角的特警，不僅以短髮帥氣造型演出，與彭于晏、張涵予等人一起在叢林裡追緝毒梟，還被虧頭髮比彭于晏還短，像個男人婆！如今在【合約男女】裡搖身變成俏麗OL，終於得以展現她嬌媚的一面，更是她從影以來少見的喜劇演出！雖然馮文娟在戲內被張孝全誤認她與鄭秀文是一對女女伴侶，但在拍攝【合約男女】時，戲外則正好被媒體爆出與余文樂曖昧中，讓星運逐漸大開的她，感情世界更受矚目。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』