冬被材質五花八門，市面上可見純棉、精梳棉、羽絨、羊毛、纖維等不同種類，材質與比例影響價錢高低。消費者文教基金會去年10月在量販店與百貨公司隨機選購蠶絲被商品，進行品質檢測與標示查核，但經實際檢測結果發現，在家樂福購買的「三井武田蠶絲棉被」，雖然標示成分蠶絲30％，但實際檢驗僅5％，另外95％的填充成分都是聚酯纖維棉。

蠶絲被強調天然、保暖、透氣、防霉，廣受消費者喜愛。市售棉被價格約為數百至2、3千元不等，但蠶絲被平均價格約高出至少一倍。因此，商品品質是否能反映價格，是消費者選購時考量的首要因素。

經濟部標準檢驗局副局長莊素琴表示，蠶絲被在2012年已經被列為強制性檢驗商品，這次有3件商品在「商品檢驗標示」不符合規定。消基會董事長陸雲指出，貼身的被褥衣物的商品標示非常重要，但這次抽檢有15件樣品中有6件，也就是40％的商品標示不符合政府要求。

消基會與標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，提醒消費者選購及使用時注意下列事項：

一、應購買有貼附商品檢驗標識之蠶絲被。

二、請選購寢具本體附縫（洗滌標）及外包裝標示清楚、詳細的產品，標示內容需包含：

（一）國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者、應標示進口廠商名稱、電話及地址。

（二）尺寸或尺碼。

（三）生產國別。

（四）纖維成分及填充物成分。

（五）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

三、挑選蠶絲被商品時，除以手觸摸檢視表布之質感外，可打開被胎之表布拉鍊，觀察所填充之蠶絲是否夾雜不明雜質，並檢查有無刺鼻異味。（畢翠絲／綜合報導）