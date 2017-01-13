隨著微創治療與預防醫學的進步，有越來越多的侵入性處置治療，會在手術室外施行；麻醉醫師侷限在手術房中發揮專業能力的傳統概念，也隨之改變。成大醫麻醉部醫師陳勇安指出，除了以往提供胃鏡、大腸鏡檢查的麻醉鎮靜外，去年起更針對需施行肝臟腫瘤射頻燒灼的肝癌患者，提供中、重度鎮靜麻醉。

肝臟腫瘤射頻燒灼術式施行時本就會有不適，但這1年來有超過100位病人接受鎮靜麻醉，以減少治療的疼痛，更減少病患因疼痛而放棄治療的機會。

陳勇安醫師指出，麻醉在醫療手術上有其風險，2014年往前5年統計資料，約有300人因麻醉藥物「異丙酚」相關而死亡，醫界近來積極提升安全性，已有很大改善。傳統上認為忍耐一下，手術檢查的不適與過程很快就過去了，然因微創治療的介入，檢查治療時間拉長，病患疼痛的時間與強度也增加，於是興起鎮靜麻醉。

以胃鏡、大腸鏡檢查為例，傳統上幾乎都在病患清醒的情況下進行，由於會引起相當程度之疼痛，許多病患無法承受。現今越來越多胃鏡、大腸鏡檢查，在受檢者身體狀況容許下，醫師給予鎮靜劑或止痛劑以減輕病患痛苦，特別是在於病患身體無恙或進行例行身體檢查時。

能否接受鎮靜麻醉 需考慮病患身體狀況

鎮靜麻醉依程度分為：輕度鎮靜、中度鎮靜、重度鎮靜及全身麻醉。在中度鎮靜上要求專科醫師施行，且不得與手術同醫師；重度鎮靜則限制麻醉專科醫師施行。但檢查過程中，因為受檢者身體狀況與檢查類別不同，輕、中、重度鎮靜麻醉，臨床上往往不易區分，且不是所有病患都適合鎮靜麻醉。

陳勇安醫師說，是否接受鎮靜麻醉，除要考慮檢查是否造成病患疼痛不安外，還需考慮病患身體狀況是否適合接受鎮靜麻醉，如病患有心臟、肺臟、肝腎功能不全等情況，則須進一步的評估。

陳勇安醫師表示，成大醫院提供術前訪視門診，讓病患提早了解身體狀況是否適合接受鎮靜治療，並將病患分為術後回家的「門診鎮靜麻醉」、處置風險較高或病況較複雜者的「住院接受鎮靜麻醉」，甚至高風險病患如仍需鎮靜才能施行檢查，亦提供進手術室中接受鎮靜麻醉。