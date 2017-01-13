67歲張先生去年11月中風，雖幸運救回一命，後續照顧對家人卻成為沉重負擔，隨出院日期逼近，全家籠罩在一片低氣壓的氛圍中。新北市衛生局推出「黃金自立給付包」，建立單一窗口，病人不用等到出院才申請長照、等候審查，能把握出院後三個月內黃金復健期。

張先生住院期間，市府主動介入，提供照顧服務、社會福利及輔具資源，協助家屬申請，第二天評估通過。張先生在11月15日出院，2天後17日物理治療師便到家中提供服務、20日居家護理訪視、22日職能治療師也到家幫張先生作職能治療，恢復狀況良好。

新北市翻轉過去被動申請居家照顧的模式，打破病人從出院到接受居家服務的空窗期，從以前近1個月的漫長等候到現在的即時貼心服務。此項創新作為去年10月籌劃、67月正式實施，日前獲中央肯定並納入長照2.0的規劃，未來讓全國同步跟進。

黃金自立給付包最大的不同之處，照管專員在病人尚在住院期間即可進行初步評估，把握出院後三個月內黃金復健期，讓病人第一時間得到居家復健、居家護理、居家營養等專業團隊的整合服務。（畢翠絲／綜合報導）