



電影《健忘村》今天舉辦首場試片，終於揭開神秘劇情，舒淇飾演的秋蓉，楚楚可憐又心機十足，多場與影帝王千源的對手戲讓人看了目不轉睛，戲精對戲精，精彩到讓人叫絕！張孝全飾演的猛男「神拳小江南」，大改過往戲路，揮別以往帥氣裝扮，碎念又懦弱，直到大戰戲碼出場，讓人看得目不轉睛。林美秀更不用說，全片幾乎台詞不超過十句，卻用眼神震攝所有人，兩場與舒淇的對手戲都讓人緊張不已，尤其與張孝全的打鬥更是讓人難以想像，原來美秀姐真的很能打！最讓觀眾回味無窮的還有團體「一片雲」，由林美秀率領楊祐寧、黃健瑋、柯宇綸、陳竹昇、陳禕倫等，一群土匪假扮郵差，每次出場就用「B-BOX」登場，讓人拍案叫絕！

還有觀眾熟悉的顧寶明、許傑輝，這次在《健忘村》也是犧牲到底。顧寶明要裝瘋賣傻還要扮成羊，劇中一幕大家要活埋他的戲，寶哥二話不說自己上陣，吃土當吃補。許傑輝在戲裡有張招牌「暴牙」，不用說話就讓人發笑。還有《總舖師》原班人馬演員助陣，「招喚獸」的小花-陳彥佐、錢俞安、許振得都來客串一角，讓人看到猶如彩蛋般驚艷！

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