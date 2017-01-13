潤娥最新早春機場時尚 詮釋清新文青風Wow!NEWS新聞網 (2017-01-13 20:05)
今(13日)清晨，H:CONNECT代言人潤娥即現身仁川機場，準備出發前往台灣參加《THE K2》粉絲見面會，她以一襲長版落肩大衣搭配早春新裝，在低溫裡，捎來柔和浪漫的春意，也展現了冬與春交會的季節之美。
當冬日時尚邂逅早春時尚的清新氣息，正是潤娥此次機場時尚的雙重季節氛圍。解析潤娥的裝扮，在率性時髦的冬季黑色落肩長版大衣之下，她以白色高領上衣外搭早春小碎花背心與經典水洗丹寧褲，雖然層次簡約，卻柔和知性、不失俐落，有種復古小嬉皮的文青氣質。
而進一步翻開2017春夏的時尚趨勢地圖，可以發現復古花園這一大主題，印花與碎花將無處不在，潤娥洋溢懷舊風情的小碎花背心層次穿搭，除了揭露出H:CONNECT春季系列的復古趨勢，也預告了新的一季，越復古、越懷舊，越時尚。
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NIKE 運動鞋．sb 運動鞋．asics 運動鞋．PONY 運動鞋．net 運動鞋．運動鞋 Nike．GUCCI 運動鞋．Eva 運動鞋．兩棲運動鞋．PANSY 運動鞋．Hello Kitty 運動鞋．CROSS 運動鞋．Nu 運動鞋．Adidas SUPERSTAR 運動鞋．RN 運動鞋．PLUS 運動鞋．PUMA 賽車運動鞋．adidas 兒童運動鞋．move 運動鞋．K-swiss 運動鞋．EST 運動鞋．潮流運動鞋．elite 運動鞋．運動鞋．keen 運動鞋．la new 運動鞋．lotto 運動鞋．旅狐運動鞋．NIKE 超輕量 運動鞋．ROYAL 運動鞋
喜帖內容全台語 網友大讚：好有親切感【NOWnews今日新聞】
高雄六龜凌晨發生規模4.1地震【中廣新聞網】
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》