



今(13日)清晨，H:CONNECT代言人潤娥即現身仁川機場，準備出發前往台灣參加《THE K2》粉絲見面會，她以一襲長版落肩大衣搭配早春新裝，在低溫裡，捎來柔和浪漫的春意，也展現了冬與春交會的季節之美。

當冬日時尚邂逅早春時尚的清新氣息，正是潤娥此次機場時尚的雙重季節氛圍。解析潤娥的裝扮，在率性時髦的冬季黑色落肩長版大衣之下，她以白色高領上衣外搭早春小碎花背心與經典水洗丹寧褲，雖然層次簡約，卻柔和知性、不失俐落，有種復古小嬉皮的文青氣質。

而進一步翻開2017春夏的時尚趨勢地圖，可以發現復古花園這一大主題，印花與碎花將無處不在，潤娥洋溢懷舊風情的小碎花背心層次穿搭，除了揭露出H:CONNECT春季系列的復古趨勢，也預告了新的一季，越復古、越懷舊，越時尚。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』