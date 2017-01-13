



歌手李佳薇今日於上海舉辦『2017李佳薇愛的風暴巡迴演唱會』新聞發佈會，宣布將帶著全新巡迴演唱會，這不僅是首次的巡迴演唱會，更是李佳薇歌手生涯中的一大里程碑。李佳薇也表示很想趕緊到演唱會那天，和歌迷們一起分享音樂、分享喜悅，共用盛舉；主辦單位為李佳薇送上一張『特製大門票』，李佳薇親手貼上了『票房大賣』標記，象徵著『2017李佳薇愛的風暴巡迴演唱會』正式啟動，更寓意著票房大賣。

演唱會主辦方送上了方便攜帶的折疊腳踏車作為禮物，這個禮物別出心裁，讓愛運動的李佳薇一下子就愛上了，並笑說工作人員實在太貼心了！李佳薇坦言此次巡演壓力不小，她也自爆每天都有加緊步伐去鍛煉，拼命練習，只為呈現最好的一面。主辦方表示，知道她平時喜歡運動，所以送上折疊腳踏車作為禮物，希望這輛腳踏車在佳薇日常鍛鍊派上用場，巡演期間也可以帶著它到處走走看看，各個城市的民俗風情。當然這腳踏車更是代表著對於佳薇的祝福，希望她健健康康不要太累，演藝生涯越走越好、越來越遠。

除了同門藝人們的鼓勵祝福以及主辦方別出心裁的腳踏車外，華納音樂更是遠道帶來驚喜，大螢幕出現蔡依林的視頻VCR，Jolin說:「恭喜佳薇終於要開『愛的風暴演唱會』，我的團隊送上這個蛋糕，希望佳薇踏上階梯之後，邁向天后之路，我也非常欣賞佳薇，希望演唱會玩得開心！然後穿露一點，如果妳願意的話。哈哈哈！恭喜妳！」。讓李佳薇又驚又喜之時，工作人員送上由Jolin與翻糖團隊「皇后陛下」特別製作的『天后階梯翻糖蛋糕』，這段VCR意外發現Jolin可愛的一面，看得出Jolin對佳薇的欣賞和鼓勵，也感受到華納音樂對於李佳薇的用心與信心，希望借此『天后階梯翻糖蛋糕』預示引爆票房，場場爆滿、祝演唱會圓圓滿滿！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』