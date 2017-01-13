隨著民眾自我健康照護意識提高，社區藥局藥師角色更為重要，民眾有輕微症狀時，若採取自我用藥照護，建議可先找居家附近的社區藥局，讓藥師以專業協助民眾使用非處方藥，專業的藥師也會判斷、建議民眾及時就醫，以免延誤病情。

社區藥局服務不打烊，調查結果發現，近八成以上的藥局營業至少12小時，且將近四成以上藥局全年無休，三成以上僅休一天，以社區藥局的專業藥事服務再加上其可近性與便利性的優點，藥師可謂民眾健康的最佳守護者。

藥師公會提醒持有領藥屆滿日為1月27日至2月1日之間的慢性處方箋患者，可提前自1月17日起開始領藥。春節期間，預防保健工作不可少，善用社區藥局，守護健康身心。（畢翠絲／綜合報導）